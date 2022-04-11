Gözün aydın Türkiye! Erdoğan'ı devirecek aday bulundu

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken muhalefetin adayının henüz belli olmaması, ortaya farklı isimlerin atılmasına neden oluyor.

Adaylık için adı geçen Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan sonra şimdi de eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın muhalefetin çatı adayı olacağı iddia edildi.

Genel seçimin yaklaşmasıyla siyaset sahnesi de iyice kızışıyor. Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı belli iken Millet İttifakı'nın adayı henüz açıklanmadı. Muhalefet partileri ise bu konuda ağız birliği ederek seçim dönemine girilinceye kadar adaylarını açıklamayacaklarını beyan etti.