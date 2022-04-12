Kiev'de bir evin bodrumunda 6 ceset bulundu

UKRAYNA’nın Kiev bölgesinde bulunan Brovary şehrinde bir evin sığınak olarak kullanılan bodrum katından 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı 47’nci gün geride kalırken, Rus ordusunun çekildiği Kiev bölgesinde sivillere ait cansız bedenlere ulaşılmaya devam ediyor. Kiev bölgesinde bulunan Brovary şehrinde bir evin sığınak olarak kullanılan bodrum katında yapılan aramalar sonucunda 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Halkı uyaran Brovary Belediye Başkanı İgor Sapozhko, "Ülkedeki savaşa rağmen belediye olarak himmetlerimizi sürdürmeye çalışıyoruz. Savaşın bitmediğini hatırlatmak isterim. Hava saldırısı sirenleri çaldığında uyarıları dikkate alın ve sığınaklarda kalın" ifadelerini kullandı.