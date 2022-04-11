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'Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm' diyen Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında fenalaşıp bayıldı: Çok üzgünüm

Ünlü yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, Galatasaray maçının ardından Fenerbahçeli Abdülkerim Durmaz yanında galibiyeti kutlarken "Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm" diyerek bayıldı

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Beyaz Futbol programının ünlü yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, canlı yayında bayıldı. Fenerbahçeli olan Abdülkerim Durmaz yanında galibiyeti kutladığı sırada "Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm" diyen Rasim Ozan Kütahyalı, kısa süre sonra bayıldı.

Stüdyoya hemen sağlık ekibi girerken, Rasim Ozan Kütahyalı da sedyeye yatırıldı ve ilk müdahale yapıldı. Bu sırada spor yorumcularının tepkileri dikkat çekti. Biri dışında hiç biri ayağa kalkmazken, ona yardıma giden kişi de uzun süre 'gerçekten rahatsızlandığına inanmadı'. Bu sırada yorumculardan birinin aldırmaz bir şekilde 'ona bir şey olmaz' dediği duyuldu.

Durumunun iyi olduğu anlaşılan Rasim Ozan Kütahyalı daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef yine yanıldım. Çok üzgünüm. 40 yaşındayım, hiç Galatasaray'ı bu kadar acınası halde görmedim." ifadelerini kullandı.

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