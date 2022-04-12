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Ekrem İmamoğlu 'uğur getirecem' diye dokundu Malatyaspor Süper Lig bitmeden ligden düştü

Sosyal medya Ekrem İmamoğlu'nun 'uğurlu eli'ni konuşuyor. Geçen yıl Malatya'ya giden Ekrem İmamoğlu, Yeni Malatyaspor atkısı takmış ve "Göreceksiniz bu dokunuştan sonra Malatyaspor çok daha başarılı olacak" demişti. Malatyaspor Süper Lig'in bitimine 6 hafta kala ligden düşen ilk takım oldu...

Süper Lig'de 32. hafta mücadelesinde sahasında Giresunspor'a 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor bitime 6 hafta kala lige veda etmeyi garantiledi. Yeni Malatyaspor'un küme düşüşü, İBB Başkanı İmamoğlu'nun geçen yıl Malatya'ya yaptığı ziyareti ve o ziyaretteki konuşmasını tekrar gündeme getirdi. 

Ekrem İmamoğlu 2021 haziranında Malatya'yı ziyaret edip, seçim otobüsünün üzerinden vatandaşlara hitap etmişti. Konuşmasının sonunda boynuna Yeni Malatyaspor kaşkolu takılan Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor yöneticisi olarak 3 kez Malatya'ya maç izlemeye geldiğini belirtip şöyle konuştu.

"Malatya'ya her maça geldiğimde uğur getirdim. Söylemeyeyim nasıl uğurlu geldiğimi. Göreceksiniz bu dokunuştan sonra Malatyaspor çok daha başarılı olacak..." 

Sosyal medya, Malatyaspor'n küme düşmesinin ardından Ekrem İmamoğlu'nun 'uğur getirmek için dokunmasını' tekrar gündeme getirdi. O video sosyal medyada viral oldu.

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