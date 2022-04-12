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POLİTİKA

Levent Gültekin 'Kılıçdaroğlu da biliyor" dedi' 6'lı masayı devirmek isteyen isim

Gazeteci Levent Gültekin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Millet İttifakı'ndan uzaklaştırmak için operasyon yapıldığını söyledi. Levent Gültekin, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'ı hedef aldı.

Gazeteci Levent Gültekin, Halk TV'de Murat Sabuncu'nun sunduğu "İki Yorum" programına katıldı.

Levent Gültekin; Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın Millet İttifakı'ndan uzaklaştırılmak istendiğini ifade etti.


Levent Gültekin, "Şu anda bir el Davutoğlu’nu ve Babacan’ı Millet İttifakı’ndan uzaklaştırma operasyonu yapıyor. Bunu kimin yaptığını biliyorum. Hem de o masada kimin yaptığını biliyorum. Nerelere gidip Davutoğlu ve Babacan’ın aleyhine konuştuğunu, hain dediğini biliyorum. Burada bir oyun var. Gültekin Uysal, 60 bin oyla konuşacak hadde sahip değil. O masadakiler de biliyor bunu. Kemal bey de biliyor bunu.” diye konuştu. 

Gültekin Uysal ne demişti?
Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal Cumhurbaşkanı adaylığı için 3 ölçüt sıralamıştı.

Gültekin Uysal, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer vermişti:

Türk Milleti’nin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili beklentisinin 3 ölçüsü var;

1)20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak, 
2)Seçilebilirlik, 
3)Seçim sonrası 20 yılda AKP tarafından ‘devr-i sabık’ muamelesine maruz kalan T.C. Devleti’ni kurucu bir ruhla yeniden tesis etme yetisi!

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