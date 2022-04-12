BIST 2.459
DOLAR 14,67
EURO 15,96
ALTIN 928,56
YEREL

Fırında yere dökülen unları kürekle toplayıp lavaş yaptı skandal görüntüler kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı

Edirne’de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Edirne'nin Sabuni Mahallesi'nde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi.

Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı. Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kemal Kılıçdaroğlu: Kaçak çayları Rize meydanında yakacağız!
Kemal Kılıçdaroğlu: Kaçak çayları Rize meydanında yakacağız!
Bağcılar'da dükkan sahibi Suriyeli yoldan geçenleri tehdit etti: Erkek olan gelsin
Bağcılar'da dükkan sahibi Suriyeli yoldan geçenleri tehdit etti: Erkek olan gelsin
Ekrem İmamoğlu 'uğur getirecem' diye dokundu Malatyaspor Süper Lig bitmeden ligden düştü
Ekrem İmamoğlu 'uğur getirecem' diye dokundu Malatyaspor Süper Lig bitmeden ligden düştü
Bildiriyi Almanya Büyükelçisi düzeltmiş! Nedim Şener : Süleyman Soylu yalancıdır niye diyemiyor
Bildiriyi Almanya Büyükelçisi düzeltmiş! Nedim Şener : Süleyman Soylu yalancıdır niye diyemiyor
ATV'nin Hakim dizisi 3. bölüm fragmanı
ATV'nin Hakim dizisi 3. bölüm fragmanı
TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 27. bölüm fragmanı
TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 27. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 90. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 90. bölüm fragmanı
Yalova’da müşterisinin çayına tüküren sanığa beraat
Yalova’da müşterisinin çayına tüküren sanığa beraat
İBB Başkanı İmamoğlu 'geliyorlar' diyerek paylaştı! İşte yeni metrobüsler
İBB Başkanı İmamoğlu 'geliyorlar' diyerek paylaştı! İşte yeni metrobüsler
'Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm' diyen Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında fenalaşıp bayıldı: Çok üzgünüm
'Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm' diyen Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında fenalaşıp bayıldı: Çok üzgünüm