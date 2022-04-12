BIST 2.440
DOLAR 14,69
EURO 15,96
ALTIN 924,06
İNTERNETHABER TV

Devlet Bahçeli: Çürük adayınızı ortaya çıkarın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın aday olduğu kesin değil sözlerine gönderme yapan Bahçeli "Bizim adayımız Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında ekonomiye ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün Erdoğan'ın da adaylığını açıklamadığı sözlerine cevap vererek "Bizim adayımız Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir.

Sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak. Kriptoların talimatını mı bekliyorsunuz. Korkmayın, ipe un sermeyin, ilan edin adayınızı. Siz de adayınızı ilan edin, boy ölçünüzü görelim." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ekrem İmamoğlu 'uğur getirecem' diye dokundu Malatyaspor Süper Lig bitmeden ligden düştü
Ekrem İmamoğlu 'uğur getirecem' diye dokundu Malatyaspor Süper Lig bitmeden ligden düştü
Bildiriyi Almanya Büyükelçisi düzeltmiş! Nedim Şener : Süleyman Soylu yalancıdır niye diyemiyor
Bildiriyi Almanya Büyükelçisi düzeltmiş! Nedim Şener : Süleyman Soylu yalancıdır niye diyemiyor
ATV'nin Hakim dizisi 3. bölüm fragmanı
ATV'nin Hakim dizisi 3. bölüm fragmanı
TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 27. bölüm fragmanı
TRT 1'in Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 27. bölüm fragmanı
Yalova’da müşterisinin çayına tüküren sanığa beraat
Yalova’da müşterisinin çayına tüküren sanığa beraat
İBB Başkanı İmamoğlu 'geliyorlar' diyerek paylaştı! İşte yeni metrobüsler
İBB Başkanı İmamoğlu 'geliyorlar' diyerek paylaştı! İşte yeni metrobüsler
'Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm' diyen Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında fenalaşıp bayıldı: Çok üzgünüm
'Reklama gidin, vallahi çok kötüyüm' diyen Rasim Ozan Kütahyalı canlı yayında fenalaşıp bayıldı: Çok üzgünüm
Ankara'da isyan ettiren görüntü! Yaşlı kadın 50 liradan az alışveriş yaptı diye servisten indirildi
Ankara'da isyan ettiren görüntü! Yaşlı kadın 50 liradan az alışveriş yaptı diye servisten indirildi
Cübbeli Ahmet Hoca'nın Siri ile imtihanı: Cemaat de duyacak ulan dedim sus
Cübbeli Ahmet Hoca'nın Siri ile imtihanı: Cemaat de duyacak ulan dedim sus
Ukraynalı asker paylaştı! Ukrayna Rus İHA'larını İngiliz füzeleriyle böyle vuruyor
Ukraynalı asker paylaştı! Ukrayna Rus İHA'larını İngiliz füzeleriyle böyle vuruyor