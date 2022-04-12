Devlet Bahçeli: Çürük adayınızı ortaya çıkarın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'ın aday olduğu kesin değil sözlerine gönderme yapan Bahçeli "Bizim adayımız Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında ekonomiye ve cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün Erdoğan'ın da adaylığını açıklamadığı sözlerine cevap vererek "Bizim adayımız Cumhur İttifakı'nın adayı bellidir.

Sizin çürük adayınız ne zaman ortaya çıkacak. Kriptoların talimatını mı bekliyorsunuz. Korkmayın, ipe un sermeyin, ilan edin adayınızı. Siz de adayınızı ilan edin, boy ölçünüzü görelim." dedi.