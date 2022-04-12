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Kemal Kılıçdaroğlu: Kaçak çayları Rize meydanında yakacağız!

Parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,"Size buradan söz veriyorum. İktidar olursak o kaçak çayları meydanda yakacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Rize'ye gittim, herkes şikayetçi" diyen Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarım çay kanunu hazırladılar. Genel Kurul'da görüşülecek. AK Parti ve MHP ret oyu verdi.

Rizeli kardeşlerime söylüyorum, kesintisiz oy veriyorsunuz, sizin alın terinizi peşkeş çekiyorlar. Tonlarca kaçak çay geliyor. Rize'de söz verdim, onların da oyu ile iktidar olduğumuzda o kaçak çayları Rize meydanında yakacağım" ifadelerini kullandı.

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