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5 yıl sonra komadan uyandı doları görünce şok oldu! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey dolar göndermesi Twitter'ı yıktı geçti

FOX TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey'in senaristleri güncel bir konuyu ele aldı. Dizide girdiği komadan 5 yıl sonra uyanan erkek, "Dolar 14.07 ne demek, daha dün 3 liraydı" diyerek şaşkınlık yaşadı.

Sevilen dizinin dün yayınlanan bölümünde Barış Kılıç'ın canlandırdığı Efe karakterinin kızının ölümüne yola açan Aziz karakterinin  5 yıl sonra hastane odasında hayata dönmesine yer verildi.  Aziz  hastane odasında neler olduğunu anlamaya çalışırken komodin üzerindeki gazete dikkatini çekti. Aziz beyin ilk dikkatini çeken Dolar rakamı oldu. ''Dolar 14.70 mi. Ne oluyor be daha dün 3 liraydı'' diye haykıran Aziz bey daha sonra gerçeği öğrendi. Ama en çok da Dolar'ın 5 yılda geldiği noktaya şaşırdı.

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