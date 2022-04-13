'Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık!' Motorine ve benzine yapılmayan indirime bakın

TÜRKİYE'deki akaryakıt zamları okkalı gelirken indirimler 'nazlanarak' yapılıyor. Vatandaşın isyanını TGRT Haber Ana sunucusu Ekrem Açıkel canlı yayında öyle bir dile getirdi ki herkesin gönlünden geçene tercüman oldu. "Benzini 2 lira 23 kuruş, mazotu 3 lira 26 kuruş pahalıya alıyoruz" diyen Açıkel, "Güzel kazıklandık, fena kazıklandık. Gık çıkmıyor gık" ifadelerini kullandı.

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatlarında da bir zam bir indirim yaşandı. Peş peşe gelen dev zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları 20 lirayı aştı. TGRT Haber'de ana haber sunucusu Ekrem Açıkel, petrol fiyatlarının düşmesine rağmen benzin ve motorinin aynı fiyatta kalmasına tepki gösterildi.

Ekrem Açıkel, canlı yayında akaryakıt fiyatlarına ilişkin tablo paylaşarak şöyle konuştu:

"Güzel kazınlandık, müthiş kazıklandık'

“Güzel kazıklandık… Ama iyi kazıklandık… Fena kazıklandık… Müthiş kazıklandık… Gerçekten kazıklandık… Petrolün fiyatı savaşın başladığı gün olduğu fiyata geri döndü. Zahmet oldu ama… Rafineriler, dağıtım şirketleri… Ehh…

Petrolün fiyatı savaşın başladığı güne döndü ama...

Bugün bir indirim yapmışsınız. Yetmez ama evet. 25 Şubat Rusya’nın işgale başladığı sabah. Petrolün varili 98.5 dolar. Benzini biz 16.77 liradan, motorini 17 liradan alıyoruz. Bugün petrolün varili 98.5 dolar. Benzin 19. Motorin 21 lira 27 kuruş. Makası görüyorsunuz. Benzinde indirim falan yok. Motorine ise zahmet olmuş 1 lira düşürmüşler.

Benzini 2 lira 23 kuruş, mazotu 3 lira 26 kuruş pahalıya alıyoruz

Sağ olsunlar… Alkışlayalım. Varil fiyatını baz aldığımızda yapılmayan indirim ne? Benzini litre başına 2 lira 23 kuruş pahalıya alıyoruz. 1 lira indirim yapılmasına rağmen motorinde 3 lira 26 kuruş daha pahalı.

Bravo… Zahmet olmuş 1 lira indirim yapmışsınız!

Eğer şu haberlerim, yayımlarım yanlış olsaydı; milyon tane açıklama gönderirlerdi. Gık çıkmıyor gık! Aracınız benzinliyse bir depoda 50 litrede neredeyse 111 TL, motorinli ise 213 TL fazladan ödüyorsunuz. Ne diyeyim? İyi kazıklandık… Bravo… Zahmet olmuş 1 lira indirim yapmışsınız.”