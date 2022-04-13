BIST 2.478
DOLAR 14,59
EURO 15,84
ALTIN 928,13
YEREL

Ceza yiyen sürücü için ekipler seferber oldu

İhlas Haber Ajansı

Adıyaman’da, yayaya yol vermediği gerekçesiyle kendisine ceza yazılmasına tepki gösteren sürücü için ekipler seferber oldu.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Gölbaşı Caddesinde dron ile yayaya yol ver uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde yayaya yol vermediği belirtilen bir sürücü, trafik ekiplerince durduruldu.

Kendisine ceza yazılmasına tepki gösteren vatandaş için olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. ‘Ben hata yapmadım, yapmam’ diyen sürücü için dron kaydı izletildi. Sürücü, izlediği görüntüler sonrasında yine hata yapmadığını dile getirdi.

Polis ekiplerince ikna edilmeye çalışılan ve yazılacak ceza için mahkemeye itirazda bulunabileceği söylendi. İlginç diyalogların yaşandığı olay yerinde sürücüye 808 TL para cezası uygulandı. Ceza makbuzunu alan sürücü daha sonra aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dünyaya ün salan Türk fenomen Bahtiyar'dan acı haber geldi! Öterken bayılıyordu...
Dünyaya ün salan Türk fenomen Bahtiyar'dan acı haber geldi! Öterken bayılıyordu...
MSB, AKSUNGUR’dan ilk defa gerçekleşen MAM-L atışlarını paylaştı
MSB, AKSUNGUR’dan ilk defa gerçekleşen MAM-L atışlarını paylaştı
Allah bunu kabul etmeyebilir! Güldür Güldür Giray Altınok'ın Ramazan skeci olay oldu: Şeytan görse...
Allah bunu kabul etmeyebilir! Güldür Güldür Giray Altınok'ın Ramazan skeci olay oldu: Şeytan görse...
5 yıl sonra komadan uyandı doları görünce şok oldu! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey dolar göndermesi Twitter'ı yıktı geçti
5 yıl sonra komadan uyandı doları görünce şok oldu! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey dolar göndermesi Twitter'ı yıktı geçti
'Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık!' Motorine ve benzine yapılmayan indirime bakın
'Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık!' Motorine ve benzine yapılmayan indirime bakın
İstanbul Fatih'te silahlı çatışma! Yoldan geçen İranlı turist kadın hayatını kaybetti
İstanbul Fatih'te silahlı çatışma! Yoldan geçen İranlı turist kadın hayatını kaybetti
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Hakan Ural'a konuştu: 3 uçağın kamera görüntüleri...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Hakan Ural'a konuştu: 3 uçağın kamera görüntüleri...
Cemal Enginyurt, Levent Gültekin'i topa tuttu! 'Biliyor da söylemiyorsan namertsin...'
Cemal Enginyurt, Levent Gültekin'i topa tuttu! 'Biliyor da söylemiyorsan namertsin...'
FOX'un Aşk Mantık İntikam dizisi 41. bölüm fragmanı
FOX'un Aşk Mantık İntikam dizisi 41. bölüm fragmanı
HDP'li vekil Türk polisine hakaret etti
HDP'li vekil Türk polisine hakaret etti