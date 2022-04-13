BIST 2.478
DOLAR 14,59
EURO 15,84
ALTIN 928,13
YEREL

MSB, AKSUNGUR’dan ilk defa gerçekleşen MAM-L atışlarını paylaştı

İhlas Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine yeni giren AKSUNGUR’dan ilk defa MAM-L ile atış yapıldığını duyurdu ve o anları paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca konu hakkında yapılan açıklamada, “Mavi Vatan 2022 Tatbikatı kapsamında; Deniz Kuvvetlerimizin envanterine yeni giren Milli İnsansız Hava Aracı AKSUNGUR’dan ilk defa Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L) atışı yapıldı. Doğu Akdeniz’de su üstü hedefi kullanılarak gerçekleştirilen atışta hedef başarıyla vuruldu” ifadeleri kullanıldı.

Yerli ve milli İHA AKSUNGUR
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından tasarlanan ve üretilen milli insansız hava aracı AKSUNGUR, 24 metre kanat açıklığı ve 750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle dikkat çekiyor. AKSUNGUR ayrıca, yaptığı uçuşlarla havada kalış rekoru da kırıyor. AKSUNGUR, 40 bin fite kadar uzun süreli operasyonlara imkan veren iki adet turbo şarjlı dizel PD-170 motoruna da sahip. İlk uçuşunu 2019 yılında gerçekleştiren AKSUNGUR, 2021 yılının ikinci çeyreğinde ilk saha görevine başlayarak, sahadaki uçuş süresinde bin saati geride bıraktı.

Yerli ve milli mühimmat MAM-L
Öte yandan ROKETSAN tarafından geliştirilen ve üretilen Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), düşük ağırlığı ile insansız hava araçları, hafif taarruz uçakları ve hava yer görevleri için geliştirildi. MAM-L, sabit ve hareketli hedeflere karşı alternatif harp başlıkları ile yüksek vuruş hassasiyeti ve etkinliğe sahip. 160 mm çapında olan MAM-L, 1 metre uzunluğa 22 kilogram ağırlığa ve 15 kilometre menzile sahip.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine cevap: İmamoğlu bak keyfine dedi
İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine cevap: İmamoğlu bak keyfine dedi
Allah bunu kabul etmeyebilir! Güldür Güldür Giray Altınok'ın Ramazan skeci olay oldu: Şeytan görse...
Allah bunu kabul etmeyebilir! Güldür Güldür Giray Altınok'ın Ramazan skeci olay oldu: Şeytan görse...
Meral Akşener yüzüğü çıkarıp gösterdi alkış koptu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaptı
Meral Akşener yüzüğü çıkarıp gösterdi alkış koptu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderme yaptı
'Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık!' Motorine ve benzine yapılmayan indirime bakın
'Güzel kazıklandık, ama iyi kazıklandık!' Motorine ve benzine yapılmayan indirime bakın
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Hakan Ural'a konuştu: 3 uçağın kamera görüntüleri...
Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Furkan Hakan Ural'a konuştu: 3 uçağın kamera görüntüleri...
Cemal Enginyurt, Levent Gültekin'i topa tuttu! 'Biliyor da söylemiyorsan namertsin...'
Cemal Enginyurt, Levent Gültekin'i topa tuttu! 'Biliyor da söylemiyorsan namertsin...'
FOX'un Aşk Mantık İntikam dizisi 41. bölüm fragmanı
FOX'un Aşk Mantık İntikam dizisi 41. bölüm fragmanı
HDP'li vekil Türk polisine hakaret etti
HDP'li vekil Türk polisine hakaret etti
New York metrosuna silahlı saldırı! Önüne geleni vurdu 10'dan fazla kişi yaralandı
New York metrosuna silahlı saldırı! Önüne geleni vurdu 10'dan fazla kişi yaralandı
Levent Gültekin 'Kılıçdaroğlu da biliyor" dedi' 6'lı masayı devirmek isteyen isim
Levent Gültekin 'Kılıçdaroğlu da biliyor" dedi' 6'lı masayı devirmek isteyen isim