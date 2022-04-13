BIST 2.453
DOLAR 14,60
EURO 15,83
ALTIN 928,82
POLİTİKA

CHP Sözcüsü Öztrak'ın gafı sosyal medyada gündem oldu: Ülkemizin en önemli sorunu genel başkanımız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, MYK toplantısı sonrasında yaptığı açıklamasında "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız" diyerek imza attığı gafla sosyal medyada çok konuşuldu.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Parti Sözcüsü olan Faik Öztrak, toplantının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Şaşırtan gaf
Sözcü Öztrak enflasyonun, işsizliğin, Türkiye'de görülmemiş bir sefalete sebep olduğunu ve ülkede açlığın başladığını savunarak sözlerini devam ettirirken şaşırtan bir gafa imza attı. Öztrak, "Ülkemizin önündeki en önemli sorun, genel başkanımız." ifadelerini kullandı.

Beklenmeyen gafın ardından konuşmasına hiçbir şey olmamış gibi devam eden Öztrak'ın o anları, sosyal medyada da çokça konuşuldu.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Elleri koli bandıyla bağlı bulunmuştu eski sevgilisine iftira attığı ortaya çıktı
Elleri koli bandıyla bağlı bulunmuştu eski sevgilisine iftira attığı ortaya çıktı
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Türkiye, Avrupa Birliği'ne nota verdi! Nihai yargı kararları uygulanmalı
Türkiye, Avrupa Birliği'ne nota verdi! Nihai yargı kararları uygulanmalı
Muharrem İnce çözüm önerilerini buğday tarlasında sundu
Muharrem İnce çözüm önerilerini buğday tarlasında sundu
DİSK ve KESK 1 Mayıs kararını açıkladı
DİSK ve KESK 1 Mayıs kararını açıkladı
Oruç tutan NBA yıldızı Kyrie Irving 34 sayı attığı maç sonu oruç sorusuna bu cevabı verdi
Oruç tutan NBA yıldızı Kyrie Irving 34 sayı attığı maç sonu oruç sorusuna bu cevabı verdi
Çin yasaktan vazgeçti! 9 ay sonra bir ilk oldu
Çin yasaktan vazgeçti! 9 ay sonra bir ilk oldu
Yerli insülin için Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Yerli insülin için Sağlık Bakanlığı harekete geçti
Yeni nesil Mitsubishi Colt Bursa'da üretilecek Renault Group duyurdu
Yeni nesil Mitsubishi Colt Bursa'da üretilecek Renault Group duyurdu
Zelenskiy'den yeni iddia: Rusya fosfor bombaları kullanıyor
Zelenskiy'den yeni iddia: Rusya fosfor bombaları kullanıyor