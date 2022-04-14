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Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu

Beşiktaş'ın İspanyol stoperi Francisco Montero, sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşadı. Genç stoper, Beykoz yakınlarında trafik kazası geçirdi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Montero’nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Beşiktaş'ın İspanyol oyuncusu stoperi Francisco Montero, Beykoz Acarkent’te 3 aracın karıştığı trafik kazasında hafif şekilde yaralandı.  Üç aracın karıştığı kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Montero’nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Beykoz Acarkent’te saat 10.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Beşiktaşlı futbolcu Francisco Montero Volvo marka aracı ile seyir halindeyken kaza yaptı. Üç lüks aracın karıştığı zincirleme kazada Montero’nun hafif yaralandığı öğrenildi.

Kaza sonrası Montero’nun kaldırımda telefon ile konuştuğu anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Öte yandan kazanın ardından kulüp yetkilileri tarafından olay yerinden alınan Montero Nevzat Demir tesislerine götürüldü. Montero’nun durumunun iyi olduğu ve saat 11:00'de yapılan antremana katıldığı öğrenildi. 

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