Kapıyı bir anda açmış scooter sürücüsü otobüsün altında kalmıştı! Ceza belli oldu

Ümraniye’de scooter kullanırken park halindeki aracın kapısının açılması sonucu yola savrulan ve İETT otobüsünün altında kalan kadının hayatını kaybetmesine ilişkin dava karara bağlandı.

Ümraniye'de scooter kullanırken park halindeki aracın kapısının açılması sonucu yola savrulan kadının İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklanan araç sürücüsünün, 6 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Duruşmada, “Böyle bir olayın olmasını istemezdim. Keşke ölen ben olsaydım. Psikolojim bozuldu” diyen sanık Rıza Öndil, “taksirle bir kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıl 11 ay hapse çarptırıldı.

Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Rıza Öndil ve avukatı katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden İlknur Akkaya'nın yakınları ile avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen İETT şoförü Mehmet Yöndem, olay tarihinde Yenidoğan'dan Kadıköy'e seyir halinde olduğunu, hızının normal olduğunu hatırladığını söyledi. Önünde seyreden scooterın sürücüsünün birden sola yöneldiğini belirten Yöndem, bunu fark ettiğinde hemen frene bastığını fakat yeterli mesafe olmadığı için sürücünün aracın altına girdiğini anlattı.

Sanık avukatı Özgür Kip esasa ilişkin yaptığı savunmasında, takdirde kusur dağılımının iyi yapılmasını istediklerini, kazanın meydana gelmesinde müvekkili kadar tanık olarak dinlenen İETT şoförünün de kusuru olduğunu düşündüklerini belirterek, sanık cezalandırılırken lehine hususların dikkate alınmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Öndil, bir diyeceği olmadığını belirtti.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, sanığa verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkisinin lehine indirim sebebi olarak kabul edilmesine karar vererek, cezayı 2 yıl 11 aya indirdi.

Duruşmanın karara bağlanmasının ardından sanık hakkında verilen yurt dışına çıkış yönündeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ümraniye Altınşehir Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde 26 Ekim 2021'de elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya'nın, sanık Rıza Öndil'in park halindeki otomobilinin aniden açtığı kapısına çarpıp dengesini kaybettiği ve trafikte seyreden Mehmet Yöndem idaresindeki İETT otobüsünün önüne düştüğü anlatıldı.

İddianamede, kazanın ardından Akkaya'nın müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği, sanık Rıza Öndil'in kazaya sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklandığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında tarafların kusur durumunun tespiti amacıyla bilirkişi raporu alındığı aktarılan iddianamede, rapora göre İlknur Akkaya ile İETT otobüsü şoförü Mehmet Yöndem'in kusursuz olduğu, sanık Rıza Öndil'in ise birinci derecede kusurlu bulunduğu belirtildi.

İddianamede, sanık Rıza Öndil'in, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.