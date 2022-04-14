'Başardım' diyen Eser Yenenler diyetinin sırrını verdi! İzleyenlerk kahkahaya boğuldu

Kafa TV’deki Dert Dinleme Servisi'ne konuk olan Eser Yenenler, 'kilo aldırmayan' diyetini açıkladı.

Oyuncu Berfu Yenenler ile eşi Eser Yenenler Kafa TV’deki Dert Dinleme Servisi'nin bu haftaki konuğu oldu. Yenenler, kendisine özel “kilo aldırmayan” diyetini açıkladı. Yenenler, “Günde bir öğün yiyorum, istediğim şeyi istediğim kadar yiyorum” deyince eşi Berfu Yenenler ise “Kilo vermedin ki” diyerek araya girdi. Eser Yenenler ise “Kilo almamayı başardım” dedi.