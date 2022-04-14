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Ajdar'ı fena trollediler! George Soros ile konuştuğu sandı rezil oldu: Putin sırada bekliyor

Kendini hiperstar olarak tanımlayan Ajdar Anık'i bir takipçisi George Soros ile trolledi. Ajdar'ın 'Soros bana itiraflarda bulundu' dediği videosu alay konusu oldu.

Macar asıllı ABD'li yatırımcı George Soros'un kendisiyle görüştüğünü sanan Ajdar Anık o anları sosyal medya hesabından"Yıllardir bana haksızlık yapan, bana saldırılar yapan, paralarımı çalıp, mavi tik dahi hesabıma vermeyip, beğenilerimi indiren, kötü yorum yazanlardan birisi olup, illümünati ve mason olan, Macaristan Yahudisi George Soros'tu. George Soros TikTok yayınıma katılıp itiraflarda bulundu. Küçük videolar halinde sizlerle bu itirafları paylaşacağım. Bu ilk videosu olup, izleyiniz.. Gereğinin yapılmasını arz ederim." diyerek paylaştı. Ajdar'ın takipçileri ise "Tüm dünya birleşti starımıza karşı ama arkasındayız ajdarın", Putin bile görüşmek için bekliyor", "Parti kur oy verelim starım 😂" diyerek hiperstara takıldı. 

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