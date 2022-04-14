Bu sefer güldürmedi! Buz Devri’nden hayranlara üzücü veda geldi: Sonunda kavuştu

Buz Devri animasyon serisini yapan Blue Sky Studios kapandı. Dün itibariyle Disney+ ekranlarında 'Scrat Masalları' ismiyle devam edecek çalışmalar öncesinde Blue Sky Studios çizerlerleri sevilen karakter sincap Scrat'ı sonunda palamuta kavuşturdu.

34 yıldır animasyon sektöründe varlık gösteren Blue Sky Studios, stüdyonun yeni sahibi The Walt Disney Company'nin kararıyla 10 Nisan 2021 tarihinde beklenmedik bir şekilde durma noktasına geldi. Ancak Buz Devri serisine hayat veren Blue Sky Studios'un mirası ''Scrat Masalları'' ismiyle yaşamaya devam edecek. 'Scrat Masalları' dün itibariyle Disney+ ekranlarında gösterime girdi.



Şirketin kurucu ortaklarından Chris Wedge, şirketin hikayesini anlattı. Wedge'e göre bu sürecin sonuna gelinse de sincap Scrat'ın ömrü uzamış oldu. Blue Sky Studios çizerleri yayınladıkları son videoda sincap Scrat'ın yıllardır türlü aksiliklerle yiyemediği palamuta kavuştuğu bir video paylaştı.