Canlı yayında büyük gaf! Eşini fena kızdıracak: Mehmet Fatih Çıtlak'ı Şahan Gökbakar ti'ye aldı

Kanal D'de sahur programı yapan yazar Mehmet Fatih Çıtlak, canlı yayında dili sürçünce sosyal medyanın diline düştü

Kanal D ekranlarında Ramazan ayı boyunca sahur programında izleyici ile buluşan Mehmet Fatih Çıtlak, Türk televizyon tarihine geçecek bir gafa imza attı. Programında "Bir duayla hayatımız değişebilir" konu başlığı üzerine bir konuşma yapan Mehmet Fatih Çıtlak, "Bir yerde ağzından bir söz kaçıyor hayatın değişebiliyor. Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor" ifadelerini kullandı.



Yaptığı hatanın farkına varan Çıtlak, "Hayatın değişiyor, medeni halin değişebiliyor mesela" diyerek durumu kurtarmaya çalıştı. Sosyal medyada elden ele dolaşan video için "Aman Mehmet hocanın eşi duymasın" yorumları yapılıyor. Mehmet Fatih Çıtlak'ın sözlerini Şahan Gökbakar da ti'ye aldı. Sosyal medya yorumlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü komedyen Çıtlak'ın sözlerini paylaşarak "Hocam akşam eve döneceksin ama" yazdı.