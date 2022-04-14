Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'dan 'Pembeli Kadın'a çok lüks hediye! El ele ezdiler

KUZEY Kore lideri Kim Jong-un bir kez daha kameraların karşısına geçti. Ancak bu sefer ne silah patlattı ne de siyasi bir konuşma yaptı. Ülkenin 'Pembeli Kadın' olarak ün yapan devlet spikerine son derece lüks bir ev hediye eden Kim'in oldukça neşeli halleri dikkat çekti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 'pembeli kadın' olarak bilinen 79 yaşındaki devlet medyası spikeri Ri Chun -hi'ye lüks bir ev hediye etti. Kim, Ri’nin her zaman olduğu gibi, İşçi Partisi'ne uygun şekilde çalışmalarına devam edeceği beklentisini dile getirdi.

Ri yeni evinde aile bireylerinin mutluluk gözyaşları içinde gece boyunca uyumadığını aktardı. Kuzey Kore lideri Kim ile ünlü spiker, dün, söz konusu hediye evi birlikte ziyaret etti.