BIST 2.475
DOLAR 14,61
EURO 15,81
ALTIN 926,00
KÜLTÜR VE SANAT

İmam nikahı kıydırdı denen Hadise Mehmet Dinçerler'i susturdu! Söylediği söz herkesi şaşırttı

Hadise ile nişanlısı Mehmet Dinçerler, yürüyüş yaparken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, nişanlısına soru soran gazetecilere de "O konuşmaz." dedi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler, akşam saatlerinde Bebek sahilde yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. Evlilik hazırlığı yapan ünlü çiftte sorular soruldu. Hadise, düğünle ilgili sorulara cevap vermek istemedi. ''İmam nikahı kıydığınız doğru mu?'' sorusuna Hadise; ''Özel konulara girmiyorum.'' cevabını verdi. Düğün tarihi ile ilgili sorulan sorulara asla cevap vermek istemeyen Hadise, sevgilisini Mehmet Dinçerler'i de konuşturmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İyi Parti'yi karıştıracak bomba iddia! Buğra Kavuncu kendi kendisine saldırı düzenletti Koray Aydın biliyor
İyi Parti'yi karıştıracak bomba iddia! Buğra Kavuncu kendi kendisine saldırı düzenletti Koray Aydın biliyor
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Seç Market Modeliyle Esnafa Destek
Putin ile kalpli fotoğrafıyla protesto etti yerlerde sürüklendi
Putin ile kalpli fotoğrafıyla protesto etti yerlerde sürüklendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi BBP Genel Merkezi'nde ziyaret etti
Bu sefer güldürmedi! Buz Devri’nden hayranlara üzücü veda geldi: Sonunda kavuştu
Bu sefer güldürmedi! Buz Devri’nden hayranlara üzücü veda geldi: Sonunda kavuştu
İstanbul'da kadınların videolarını gizlice çekip paylaştı! Pakistanlı sapık yakalandı
İstanbul'da kadınların videolarını gizlice çekip paylaştı! Pakistanlı sapık yakalandı
Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'dan 'Pembeli Kadın'a çok lüks hediye! El ele ezdiler
Kuzey Kore lideri Kim Joung-un'dan 'Pembeli Kadın'a çok lüks hediye! El ele ezdiler
ABD Kongre üyesi Bill Keating'den İmamoğlu açıklaması
ABD Kongre üyesi Bill Keating'den İmamoğlu açıklaması
Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu
Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi! İşte sağlık durumu
'Başardım' diyen Eser Yenenler diyetinin sırrını verdi! İzleyenlerk kahkahaya boğuldu
'Başardım' diyen Eser Yenenler diyetinin sırrını verdi! İzleyenlerk kahkahaya boğuldu