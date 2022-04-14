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İYİ PARTİ

İyi Parti'yi karıştıracak bomba iddia! Buğra Kavuncu kendi kendisine saldırı düzenletti Koray Aydın biliyor

Eski İYİ Partili Vedat Yenerer, Buğra Kavuncu'ya düzenlenen saldırının kurmaca olduğunu, Kavuncu'nun Ümit Özdağ'ın çizdiği karizmasını düzeltmek ve kendi itibarını geri almak için bunu planladığını öne sürdü. Yenerer bu istihbaratı İyi Parti'de Koray Aydın'a ilettiğini ancak önlem alınmadığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener'in eski danışmanı olan Vedat Yenerer, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun geçtiğimiz ağustos ayındaki Halk TV'den ayrıldığı sırada yumruklu saldırıya uğraması olayını kendisinin planladığını iddia etti.

Yenerer, Ulusal TV'de katıldığı programda olayı şöyle aktardı "Ağustos ayında İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya bir saldırı gerçekleşti. Ben o saldırıdan 2-3 ay önce Ankara'da Sayın Koray Aydın'ın yardımcılarından biriyle ve yanımda şahitlerimle söyledim. Bana bir bilgi geldiğini, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Ümit Özdağ'ın çizdiği karizmasını geri almak için ve önündeki genel başkanlık çalışmalarında itibar kazanmak için kendi kendine saldırı düzenleteceği haberini aldım. Ben de bunu teşkilat başkanına söyledim, başkan yardımcısına ilettim."

"İlettiyseniz saldırı neden gerçekleşti?" sorusuna Yenerer, "Bilmiyorum. Sayın Koray Aydın'a da çok önemli bir şey söylediğimi ilettim lütfen konuşmalısınız dedim. Koray Bey 'Tamam dedi görüşeceğim' dedi" diyerek cevapladı.

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