Ahmet Davutoğlu'ndan Binali Yıldırım'a ağır suçlama! 'İstifa etmesem onun gibi milyarıma milyar katardım'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır ziyareti sırasında isim vermeden eski Başbakan Binali Yıldırım'a ağır suçlada bulundu. Davutoğlu, bir vatandaşın 'görevdeyken niye itiraz etmedin' eleştirisi üzerine "İtiraz etmeseydim benden sonraki başbakan gibi milyarlarıma milyar katardım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında bir vatandaşın kendisine başbakanlığı döneminde şimdi itiraz ettiği politikalara ‘görevdeyken neden itiraz etmedin’ eleştirisine yanıt verdi.

Davutoğlu, “İtiraz etmeseydim Başbakanlığım gitmezdi, itiraz etmeseydim benden sonraki Başbakan gibi bakanlar gibi milyarlarıma milyar katardım. Bir kuruş haram lokma yemedim, onlara da 'haram lokma yemeyin' dedim, yediler” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu bu sözlerle isim vermeden AK Parti Başkanvekili Binali Yıldırım'ı hedef almış oldu. Davutoğlu’nun bu anlarda sesinin yükseldiği görülürken, verilen cevap sonrasında bazı vatandaşlar ve partililer Davutoğlu'nu alkışladı.