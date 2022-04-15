Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu açıkladı: İstanbul'a başkan adayı olacak mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Türkiye'nin Ukrayna'nın Karadeniz sahillerinde bekleyen 22 gemisi olduğunu söyledi. Karaismailoğlu'na, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul'a aday olmak isteyebileceği iddiası da soruldu. Bakın cevabı ne oldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’da düzenlenen iftar programında ulaştırma muhabirleriyle bir araya geldi… Gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Karaismailoğlu, yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday olacağı iddialarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

İBB'de 24 yıl çalıştım, İstanbul’un tamamını planladım...

- Ben şu anda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’yım. İstanbul Büyükşehir Belediyesinde de 24 yıl çalıştım en son bürokrat olarak da en üst seviyede görev alan birisi olarak İstanbul’un tamamını planlamış ve altyapısını çok iyi bilen birisi olarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak tüm Türkiye’ye hizmet etme görevi bana verildi.

- Ben onun kutsallığını ve fırsatını bulduğum için ülkemize hizmet etmek adına canla başla çalışıyorum.

Kanal İstanbul için demiryolu projeleri başladı

- Şuanda Kanal İstanbul için hem demiryolu hem de karayolu çalışmalarımıza başladık. Özellikle demiryolu tarafında Kanal İstanbul’un altından geçecek olan Halkalı-Ispartakule Demiryolu projesine başladık.

- Yine Sazlıdere Köprüsüyle Başakşehir-Bahçeşehir-Hadımköy Otoyolu Projesini Kanal İstanbul’a göre projelendirerek başlandı ve çalışmaları devam ediyor

Ukrayna'da 22 gemimiz bekliyor, onları almamız gerekiyor

- Ukrayna'nın Karadeniz'deki sahilinde bekleyen 22 tane gemimiz var. Ukrayna Büyükelçisi ile istişare yaptık.

- O gemileri oradan almamız gerekiyor. Başlarda 200'ün üzerinde mürettebat vardı. Bunların bir kısmını tahliye ettik. Şimdi 90 tane daha mürettebat var ama onlar tahliye talebinde bulunmadılar.

O mayınların bu kadar kısa sürede gelmesi mümkün değil

- Mayınlara ilişkin 2 tarafta farklı şeyler söylüyor ama o mayınların bu kadar kısa sürede İstanbul yakınlarına kadar gelmesi mümkün değil çünkü Ukrayna'daki mayınların serbest bırakılması bize garip geliyor. O yüzden sürekli mayın tarama gemileri dolaşıyor. Tabi bu da bir endişe yaratıyor.

İstanbul'da yaz ayları itibarıyla metroları açmaya başlayacağız

- Özellikle İstanbul'da yaz ayları itibarıyla metroları açmaya başlayacağız. İlk Kağıthane-Havalimanı Metro Hattı ile başlıyoruz açmaya, peşinden Kadıköy-Kartal-Pendik bağlantısını Sabiha Gökçen'e kadar uzatacağız. Ayrıca Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne yönelik 6,5 kilometre metro hattını da ağustos ayı itibarıyla bitirmeyi hedefledik.

- Belediyenin sorumluluğunda olan 100 kilometrelik metro hattının da bir an önce bitmesi gerekiyor. Çünkü bunlar beraber planlanmış ve birbirini tamamlayan projelerdir. O yüzden o tarafı da teşvik ediyoruz ki bir an önce bu projeler bitsin ve beraber İstanbul'a hizmet etsinler. Şu anda onları göremiyoruz ama inşallah önümüzdeki yıllarda biraz daha hızlandırırlar.