Türkiye'deki kira yükselişi Reuters'in de merceğinde: Türkler karşılamayacak durumda

Reuters, Türkiye'deki kiralık konut krizini yazdı. Haberde, İstanbul'daki kiralık konutlardaki fiyat artışlarının enflasyonun çok üstünde olduğu ve Türklerin artık konut kiralarını karşılayamayacak duruma geldiği aktarıldı.

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Reuters, Türkiye'deki kiralık konut krizini yazdı. Haberde, İstanbul'daki kiralık konutlardaki fiyat artışlarının enflasyonun çok üstünde olduğu ve Türklerin artık konut kiralarını karşılayamayacak duruma geldiği aktarıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’na göre, liranın rekor düşük seviyeye ulaştığı Aralık ayında ülke genelinde yükselmeye başlayan ortalama kiralar, mart ayında yıllık yüzde 19,7 arttı. Bağımsız kurumlar ve emlak siteleri tarafından aktarılan veriler ise aynı dönemde kiraların neredeyse iki katına çıktığını gösteriyor.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok bölgesinde kiralık konut krizi sürerken Reuters, barınma sorunu yaşayan Türklere mikrofon uzattı

Kiracılar ve ev sahipleri karşı karşıya

Pek çok kiracının ev sahibiyle sorun yaşadığı görülürken kiracılar ev sahiplerinin yasal oran olan 12 aylık ortalama tüketici enflasyonunun çok üzerinde zam yaptığını aktardı. Kiracılar ayrıca kiralık konutlardan zorla çıkarılmaya çalıştıklarını belirtti.

Halkla ilişkiler uzmanı Ayfer Aydın, ocak ayından bu yana ev sahibinin kendisine ayda 2 bin 500 lira ödediği dairesini bir akrabası taşınsın diye bırakması için baskı yaptığını söyledi. Yılmaz, benzer bonutların kiralarının şu anda 7-8 bin TL civarında olduğunu aktardı.

Aydın, “Eskiden aylık gelirimizin altıda birini kiraya harcıyorduk. Şimdi aynı bölgede maaşlarımıza yapılan zamlara rağmen gelirimizin üçte birini kiraya harcamak zorunda kalacağız” dedi.

Ev aramaktan vazgeçti

Pek çok kiracının ev sahibiyle sorun yaşadığı görülürken kiracılar ev sahiplerinin yasal oran olan 12 aylık ortalama tüketici enflasyonunun çok üzerinde zam yaptığını aktardı. Kiracılar ayrıca kiralık konutlardan zorla çıkarılmaya çalıştıklarını belirtti.

Halkla ilişkiler uzmanı Ayfer Aydın, ocak ayından bu yana ev sahibinin kendisine ayda 2 bin 500 lira ödediği dairesini bir akrabası taşınsın diye bırakması için baskı yaptığını söyledi. Yılmaz, benzer bonutların kiralarının şu anda 7-8 bin TL civarında olduğunu aktardı.

Aydın, “Eskiden aylık gelirimizin altıda birini kiraya harcıyorduk. Şimdi aynı bölgede maaşlarımıza yapılan zamlara rağmen gelirimizin üçte birini kiraya harcamak zorunda kalacağız” dedi.

Tabak, “Bu kiraları karşılayabilmek için evden çıkmamam ve başka bir şey harcamamam gerekiyor. Sadece şaşkınım ve düzeleceğine dair hiçbir umudum yok” dedi.

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan EmlakJet CEO’su Tolga İdikat, bazı ev sahiplerinin kira gelirlerini döviz kayıplarını telafi etmek için kullandığını belirtti. TL’nin 2021’de büyük değer kaybına uğradığını hatırlatan İdikat, “Gayrimenkul yatırımı yapanlar, yatırımlarını dolar getirisi ile kıyaslar ve gelirlerini maksimize etmeye çalışırlar” dedi.

İdikat, aylık ortalama kiraların İstanbul’da bir yılda yüzde 133 artarak 6 bin 116 TL’ye çıktığını ve 4 bin 250 lira olan asgari ücretin oldukça üzerinde olduğunu söyledi. İdikat, buna ek olarak, pandemi nedeniyle azalan inşaat faaliyetinin, konut talebine yetişemediğini de belirtti.

Faiz indirimi bozdu

Gedik Yatırım ekonomisti Serkan Gönençler ise geçtiğimiz yıl yaşanan faiz indirimlerinin genel olarak fiyatları çarpıttığını ve “gayrimenkul fiyatlarının yükselmeye devam etmesinin şaşırtıcı olmayacağını” söyledi.

Emlakçı Tamer Güngör ise pandemi yoluyla bastırılan talebin kiracıları daha da zorladığını belirterek, “Kimse ev bulamıyor ve bulurlarsa yüksek kiraları ödemekten başka çareleri yok” dedi.