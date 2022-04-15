Süt ürünlerindeki sıkıntı için Tarım Bakanlığı'ndan flaş karar! Fiyatı uçmuştu ihracatı yasaklandı

Süt ve hayvancılıktaki sıkıntıların ardından Tarım Bakanlığı son dakika kararı aldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, tereyağı ihracatına kısıtlama kararı aldı.

Abone ol

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen yazı ile Kuzey Kıbrıs, Azerbaycan, Özerk Nahçıvan Cumhuriyeti, Dahilde İşleme Rejimi (DİR) dışında tereyağı ihracatına kısıtlama getirildiği bildirildi.

Kararın ülkesel tereyağı arz güvenliğinin sağlanması, arz ve talep dengesinin korunması için alındığı belirtildi.

608 bin dolardan 34 milyon dolara yükseldi

Pandemi etkisiyle tüm dünyada zayıflayan ticaret Türkiye ihracatına da yansımış, tereyağı ihracatı bu nedenle düşük seviyelerde seyretmişti. Ancak geçen yılın ilk üç ayında 608 bin dolar olan tereyağı ihracatı bu yılın aynı döneminde 34 milyon dolara kadar yükseldi.

TİM verilerine göre, 2022 Ocak ayında 9,7 milyon dolar, şubat ayında 9,8 milyon dolar, mart ayında 14,5 milyon dolarlık tereyağı ihracatı gerçekleştirildi.