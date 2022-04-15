Watsons kimin hangi ülkeye ait? Watsons Türkiye hangi şirkete ait

TÜRKİYE'de Arapça katalog basan Watson'un sahibi, CK Hutchison Holdings Limited şirketidir. Watsons Hong Kong'da 1841 yılında kuruldu. Watsons daha Avrupa merkezli ortaklar edinerek dünya çapındaki kozmetik zincir marketlerinden biri haline geldi. Türkiye'ye ise Watsons 2005 yılında girdi.

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A.S. Watson Group’un bir parçası olarak 1841 yılından beri faaliyet gösteren Watsons, bugün 27 ayrı pazardaki 8000’den fazla mağazasıyla dünyanın önde gelen güzellik ve kişisel bakım zincirlerinden biridir. Watsons Türkiye’ye 2005 yılında Cosmo Shop’un 6 mağazasını devralarak girdi. Watsons Türkiye, 75’den fazla şehirde 300’ün üzerinde mağaza sayısı ile Türkiye’deki zincir marketlerden biri oldu. Watsons Türkiye'nin Genel Müdürü Mete Yurddaş'dır.

Watsons kimin?

Watson (A.S. Watson), CK Hutchison Holdings Limited’in perakende ve tüketici bölümüdür. Hong Kong merkezli firma 2005 yılında Avrupa perakendecisi Marionnaud’un satın alınmasından sonra dünyanın en büyük sağlık ve güzellik ürünleri perakendecisi oldu.

Watsons, 6 binden fazla mağaza ve bin 400’den fazla eczane ile Çin (Çin, Hong Kong, Tayvan ve Macau), Singapur, Tayland, Malezya, Filipinler, Kore, Endonezya, Ukrayna ve Türkiye dahil 27 pazarda faaliyet göstermektedir.

Avrupa’da bin 700’den fazla mağaza ile 17 farklı pazarda yer almaktadır. Bu mağazalar Marionnaud, ICI Paris XL ve The Perfume Shop adlı 3 perakende markası altında operasyonlarını sürdürmektedir.

2000 yılında Watson, İngiltere merkezli Savers indirim eczane zincirini satın aldı. Daha sonra Watson, Hollanda merkezli Kruidvat Grubu’nu devraldı ve bu satın alımla Watson 1900’ün üzerindeki mağazayı işine ekledi ve Hollanda, Almanya ve Belçika pazarlarına girdi.

Rusya’da Spketr sağlık ve güzellik perakende zinciri ile DC marka perakende eczane zincirlerini satın aldı.

Watson, 1972’de satın alınan PARKnSHOP süpermarketini kontrol ediyor. ASW, şişelenmiş su, meyve suları, alkolsüz içecekler ve çay ürünlerinden, uluslararası şarap toptancısı ve distribütörü aracılığıyla şaraba kadar bir dizi içecek sunuyor. Sunkist alkolsüz içecekler için yerel şişeler üreten Watson’s, Watson’s Water ve Juicy gibi ünlü meşrubat markalarına sahiptir.