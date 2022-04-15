Ne yaptın Watsons bu ülkenin resmi dili Türkçe! Arapça indirim kataloğu ne iş!

TÜRKİYE'de 300'den fazla mağazası olan Watsons, ürün kataloğunu Arapça basınca baltayı taşa vurdu. Watsons'ın Türkiye'de çıkan nisan ayı kataloğunun 44 ve 45. sayfalarını Arapça oldu. Bunun ortaya çıkması ile birlikte Türk tüketiciler Twitter'da markayı boykot etme kararı aldı. Watsons apar topar sayfaları sildi ama nafile...

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TÜRKİYE'de hizmet veren Watsons, çıkarttığı nisan ayı kataloğu ile sosyal medyanın gündeminde. Kişisel bakım ve kozmetik devi, nisan kataloğunun 44. ve 45.sayfalarını Arapça olarak hazırladı. Söz konusu kataloğa Arapça sayfa eklenmesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Kullanıcıların bazıları bir daha markayı tercih etmeyeceğini belirten paylaşımlar yaptı. Twitter'da #WatsonsBoykot etiketi, Türkiye gündeminde ilk sıralara yerleşti. Tepki gösterenler 'Türkiye'nin resmi dilinin Türkçe' olduğuna vurgu yaptılar.

Sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaşan Watsons, söz konusu sayfaları apar topar web sitesinden kaldırdı. Tepkilerden sonra sayfaların silinmesi ile kataloğun 40'ıncı sayfada bittiği görüldü.