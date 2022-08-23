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Mide ağrısıyla gitti hamile çıktı! 1 yıldır ilişkiye girmedi: Doktorlar şaşırdı kaldı

Mide ağrısıyla gitti hamile çıktı! 1 yıldır ilişkiye girmedi: Doktorlar şaşırdı kaldı

TikTok kullanıcısı bir kadın, bir yıldan fazla süredir hiç cinsel ilişkiye girmemesine rağmen hamile olduğunu söyledi.

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TikTok kullanıcısı Samantha Gibson, bir türlü geçmeyen mide ağrıları nedeniyle hastaneye gitti. Doktorlar kan testi yaptırmasını istedi ancak testin sonuçları Gibson dahil olmak üzere herkesi şaşırttı. Çünkü kan testine göre Gibson hamileydi. Gibson ise 1 yılı aşkın süredir cinsel ilişkiye girmediği için bunun mümkün olamayacağını söylüyor.

Baş dönmesi ve mide ağrısı şikayetiyle doktora gittiğini belirten Gibson, “Haftada iki veya üç kez mideme ağrılar giriyordu. Ağrı başladığında mide bulantısı da yapıyordu. Hareket edemiyordum hatta yürüyemiyordum. Hastanede kan testi yaptırmamı söylediler. Sonuçlarda hormon seviyesi yüksek çıktı ve bana hamile olduğum açıklandı. Bu mümkün değil” dedi.


Yumurtalık kisti şüphesi
Kan testinin ardından idrar testi için yeniden doktora gittiğini belirten Gibson bu sefer de hamilelik sonucunun negatif olduğunu paylaştı. Doktorlar Gibson’un durumunu araştırmaya devam ederken yumurtalık kisti şüphesinde birleşti.

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