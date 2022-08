Kılıçdaroğlu Niğde'de konuştu: Ben beşli çetenin değil alın teri dökenlerin adamıyım

Partisinin bu haftaki grup toplantısını Niğde'de yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben beşli çetenin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin adamıyım" dedi. Esnaf ve çiftçilerin sorunlarına değinen Kılıçdaroğlu, "Ahi Evran geleneklerine uygun olarak size 'Esnaf Bakanlığı' kuracağımıza söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bu haftaki grup toplantısını Niğde'de yaptı. Bir dizi ziyarette de bulunan Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayanlara; “Ben beşli çetelerin adamı değilim, ben esnafın, sanatkarın, çiftçinin, alın teri dökenlerin adamıyım. Ben tefecilerin adamı değilim. Tefecilerden yana değilim. Ben alın terinden, kul hakkından, insandan, dosttan yanayım" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Ayrıştırdılar, kardeşi kardeşe düşman ettiler. Türkiye’nin bu girdaptan çıkması lazım. Bunun mücadelesini veriyorum. Sadece ben değil, altı lider bunun mücadelesini veriyor. Altılı masa dediğimiz, altı lider, demokrasi konusunda, insan hakları, kul hakkı, topluma saygı konusunda bir araya geldik. Bir aradayız, Allah nasip ederse önümüzdeki süreçte göreceksiniz, haramilerin saltanatını yıkıp halkın iktidarını kuracağız" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Çiftçinin, alın terinin karşılığını alamadığını biliyorum. Çiftçinin, elektrik borcu, gübre gibi tüm girdilerinin çok pahalı olduğunu biliyorum. Çiftçinin ezildiğini biliyorum. Ama bu iktidara, harami düzene şunu söylemek lazım, tarım stratejik bir sektördür. Çiftçi çalışmazsa 85 milyon aç kalır" dedi ve sandığı işaret etti.

Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Çiftçi çalışmazsa 85 milyon aç kalır"

"Niğde’nin ne kadar mağdur edildiğini biliyorum. Orta Anadolu’nun ne kadar mağdur edildiğini biliyorum. Çiftçinin, alın terinin karşılığını alamadığını biliyorum. Çiftçinin; elektrik borcu, gübre gibi tüm girdilerinin çok pahalı olduğunu biliyorum. Çiftçinin ezildiğini biliyorum. Ama bu iktidara, harami düzene şunu söylemek lazım. Tarım stratejik bir sektördür. Çiftçi çalışmazsa 85 milyon aç kalır. Bunu Ankara’dakilerin de duymasını istiyorum. Sizler de duyuracaksınız. Oylarınızla duyuracaksınız.

Tek bir şey istiyorum. Sandık gelecek. Sabırla sandığı bekleyeceğiz. Tahrik edecekler. Sokağa çıkmamızı sağlamak için her türlü tahriki yapacaklar. Sakin olacağız, sabırlı olacağız. Sandık gelecek, Allah nasip ederse demokratik yollarla hakkını teslim edeceğiz, indireceğiz. Yani haramilerin düzenine, saltanatına hep beraber demokratik yollarla son vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Sevgili genç kardeşlerim, kimse umutsuzluğa kapılmasın.

Burası güzel bir ülke. Bu güzel ülkede hepimiz birbirimizi kucaklayarak yaşayabiliriz. Bu güzel ülkede hepimizin karnı doyar, hepimiz huzur içinde bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, mahallelerinde, parklarında gezebiliriz. Sorunlarından arındıracağız İnşallah Türkiye’yi. Bunun mücadelesini vereceğiz.

"Esnaf bakanlığı kuracağımıza söz veriyorum"

Esnaf kardeşlerime de şunu söylemek isterim; sizin yanınıza gelip sizinle tokalaşmak, derdinizi dinlemek isterdim. Şimdilik buna bir ortam yok. Eğer fırsat bulursam geleceğim. Ama bir şeyden emin olun. Bu kardeşinizin yapacağı ilk işlerden birisi sahipsiz kalan esnafa sahip çıkmaktır. Ahi Evran geleneklerine uygun olarak size… Esnaf Bakanlığı kuracağımıza söz veriyorum.

Bir kadın kardeşimiz diyor ki, ‘Niğde’de doğru dürüst fabrika yok.’ Sadece Niğde’de değil, Anadolu’nun içini boşalttılar. Unutmayın, her fabrika bir kaledir. Her fabrikanın bir kale olduğunu, ürettiğini; her fabrikada yüzlerce, binlerce işçi çalıştığı bir Türkiye inşa edeceğiz. Yoksa biz niye siyaset yapıyoruz. Siyaseti cebimiz için değil, köşeyi dönmek için değil, kul hakkı yemek için değil; siyaseti bu millet için yapacağız. Sizin için yapacağız, sizin alın teriniz için yapacağız"