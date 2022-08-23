Komşunuz kokusunu alınca mahalleye pastane açılmış sanacak! İşte balayı kurabiyesi

İsmiyle de oldukça merak edilen balayı kurabiyesi, çayın yanında ağzınızı tatlandıracak muhteşem lezzetlerden bir tanesi. Kolay ve pratik yapılışı sayesinde misafirli günlerin kurtarıcısı olacak balayı kurabiyesinin tarifini sizler için hazırladık. Evde fındık, sıvı yağ, pudra şekeri ve un varsa bu nefis balayı kurabiyesini yapmamak için hiçbir sebep yok...

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İçinde tereyağı, süt ve yumurta olmadığı için bu besinlere alerjisi olanların da gönül rahatlığıyla yapabilecekleri ve yiyecekleri harika bir kurabiye olan balayı kurabiyesini tadınca parmaklarınızı yiyeceksiniz. Kolay ulaşılabilir malzemeleriyle herkesin yapabileceği ve pratik yapımıyla kısa zaman içinde servis edebileceğiniz bu kurabiye, misafirlerinize tarif sordularacak. Üstelik uzun süre saklanmaya elverişli olan balayı kurabiyesi, tazeliğini koruyacak ve günlerce ilk lezzetiyle kalacak. Çayın yanında günlerce tüketebileceğiniz bu kurabiyeyi tarif defterinize gönül rahatlığıyla ekleyeceğinizden hiç şüphemiz yok...

Malzemeler:

- 1 su bardağı fındık (rondodan incecik geçirilmiş)

- 1 çay bardağı sıvı yağ (büyük çay bardağı: 110 cc)

- 1/2su bardağı pudra şekeri

- 1 su bardağı (tepeleme) un

Pişirme önerisi:

Kurabiyeleri fırında 10 dakika kadar pişirdikten sonra fırını kapatın ve kurabiyeleri fırından çıkarmadan 4 dakika civarı, fırının kapağı kapalı bir şekilde bekletin. Uyguladığınız bu yöntem sayesinde kurabiyeleriniz dağılmayacaktır.

Yapılışı:

Öncelikle fırınınızı 150 dereceye ayarlayın. Bütün halde olan fındıkları neredeyse sıvı hale gelecek kadar rondodan iyice geçirin ve geniş bir karıştırma kabının içine koyun. Karıştırma kabına koyduğunu fındıkların üzerine sıvı yağ ve pudra şekerini ekleyip iyi bir şekilde karıştırın. Su bardağına tepeleme doldurduğunuz 1 su bardağı unu da karıştırdığınız malzemelerin üzerine ekledikten sonra bütün malzemeleri elinizle yoğurmaya başlayın. Bu sayede yumuşak ama toparlanmış bir hamur elde edeceksiniz. Dondurma kaşığıyla hamurdan parçalar alın ya da elinizle ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlak şekil verin ve pişirme kağıdı serili fırın tepsisine belli aralıklarla dikkatlice yerleştirin. Önceden ısıtmış olduğunuz 150 dereceye ayarlı fırında 10 dakika kadar pişirin ve kurabiyeleri fırından almadan, fırının kapağı kapalıyken 4 dakika daha bekletin. 4 dakikanın sonunda fırından çıkardığınız kurabiyeler, oda ısısına geldikten sonra servise hazır olacaklardır. Hazırladığınız balayı kurabiyelerini istediğiniz şekilde servis edip, sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketebilirsiniz.

Servis önerisi:

Bu tariften, büyük boy dondurma kaşığıyla 9 adet büyük porsiyonda kurabiye çıkarabilirsiniz. Eğer daha çok kurabiye çıkmasını isterseniz bunun için, daha küçük dondurma kaşığıyla hamurları boyutlandırıp pişirirseniz miktarı arttırabilirsiniz.