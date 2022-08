Eşiniz gidip gelip fırına bakacak! İşte sabırsızlandıran makarnalı yalancı su böreği tarifi

Su böreğini aratmayacak tarzda bir börek mi arıyorsunuz? Uğraşmak için çok vaktiniz yok mu? Yapılışı kolay olsun ama tadı su böreği gibi olsun mu istiyorsunuz? İşte bu, tam size göre bir tarif... Yiyenlerin parmaklarını da yiyeceği, kokusunun bütün apartmanı saracağı ve siz söylemeden kimsenin, içinde makarna olduğunu anlayamayacağı makarnalı yanalı su böreği tarifi sizi günün kahramanı yapacak.

Abone ol

Su böreği yapmaya vaktiniz yoksa üzülmeyin. Size vereceğimiz bu tarifle, hem tadı hem de görüntüsü du böreğine benzeyen ve kimsenin gerçek su böreğinden ayırt edemeyeceği o böreği bir çırpıda yapacaksınız. Kokuyu suyan komşularınız kapınıza gelecek, günlerin ise vazgeçilmesi olacak... Eşiniz yatağından kalkıp fırına bakacak, tok karınları bile acıktırcak bu yalancı su böreği sizi günün kahramanı yapacak. Hızlı ve kolay hazırlanışıyla ise çabucak yapıp, açlıktan kazınan midelere bayram ettireceksiniz.

Malzemeler:

- 1 paket büyük boy haşlanmış makarna (çubuk olmasın)

- 3 adet yufka

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 2, 5 su bardağı süt

- 1 büyük kase peynir ve maydanoz karışımı

- Tuz

Üzeri için:

- 1 su bardağı süt

- 1 adet yumurta

Yapılışı:

İlk önce makarnaları haşlayın. Daha sonra derin bir karıştırma kabının içine 3 adet yumurta, 1 su bardağı sıvı yağ, 2, 5 su bardağı süt ve tuzunu ilave edip hepsini güzelce karıştırın. İç harcını hazırlamak için büyük bir kasenin içine peynirli ve maydanozlu harcı da ekleyip karıştırın. Daha sonra haşlanmış olan makarnaları da süzdürdükten sonra hepsini bir kabın içine koyup karıştırın. Sonra, yağlı kağıt serdiğiniz tepsinin içerisine 3 yufkadan birini, yufka tepsinin kenarlarından taşacak şekilde serin. Tepsiye serdiğiniz yufkanın üzerine, hazırladığınız iç harcın yarısını dökün. Döktüğünüz harcı, yufkanın her yerine eşit olacak şekilde yayın. Yaydığınız harcın üzerine ikinci yufkayı da güzelce serin. Kalan iç harcın hepsini, serdiğiniz ikinci yufkanın üzerine döküp her yere eşit gelecek şekilde yayın. Son olarak ikinci kat harcın üzerine üçüncü ve son yufkayı da güzelce serin ve kenarlardan taşan yufkaların hepsini içe doğru katlayın. Daha sonra, 1 bardak süt ve 1 adet yumurtayı bir kabın içinde karıştırın. Ardından, bu hazırladığınız süt ve yumurta karışımını böreğin her yerini ıslatacak şekilde üzerine dökün. Önceden ısıtılmış fırında 180 derecede üstü kızarıncaya kadar pişirin. Fırından aldığınız böreği, ilk sıcaklığı çıktıktan sonra istediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Makarnalı yalancı su böreği tarifini defterinize eklemeyi unutmayın. Afiyet olsun...