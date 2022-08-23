Özcan Deniz'den genç sevgilisine yaptığı doğum günüyle tiye alındı! "5 yaşındaki çocuk pastası"

50 yaşındaki Özcan Deniz, kendisinden 22 yaş küçük modacı sevgilisi Samar Dadgar'a doğum günü partisi düzenledi. Doğum günü pastasının çocukça olması sebebiyle Özcan Deniz ve sevgilisi sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.

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Bir çocuğunun annesi Feyza Aktan ile olaylı bir şekilde ayrılan 50 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bir süredir 28 yaşındaki İranlı modacı Samar Dadgar ile birliktelik yaşıyor. Deniz, önceki gün sevgilisine doğum günü sürprizi yaptı.

Devasa bir pasta yaptırdı

Birlikteliklerini göz önünde yaşayan ve sık sık aşk dolu paylaşımlar yapan çiftten Deniz, genç sevgilisinin yeni yaşı için bir doğum günü sürprizi düzenledi. Sevgilisine şato ve ve masal figürlerinin yer aldığı devasa bir doğum günü pastası yaptıran Deniz, romantik bir fotoğrafı da Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

"İyi ki doğdun masalımın prensesi"

Sevgilisini öptüğü bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan eden Deniz, "İyi ki geldin... Sen geldin şehre bir film geldi. Ben yenilendim, bulutlar gitti. Bir güzel orman oldu yazılarda. İklim değişti, Akdeniz oldu. O eşsiz sevgi dolu kalbinle iyileştirdin dokunduğun her şeyi. iyi ki doğdun masalımın prensesi. Güzel gülüşlüm, gamzesine yandığım" notunu düştü.

Pasta alay konusu oldu

Özcan Deniz'in kendisinden 22 yaş küçük sevgilisi için yaptırdığı pasta sosyal medyada alay konusu oldu. Pastayı çocuk doğum gününde yaptırılan pastalara benzeten birçok kullanıcı, "Küçük sevgilisi yapınca bu konsept normal" yorumları yapıldı.

İşte pasta için yapılan bazı yorumlar: