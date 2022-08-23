Ağzınızın tadı kaçacak! Yaprak Dökümü Şevket'in yıllar sonraki hali görenleri üzdü

Kanal D'nin reyting rekortmeni efsane dizisi Yaprak Dökümü ilk olarak 2006 yılında izleyici ile buluşmuştu. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen günümüzde tekrarları yayınlanan dizi adından söz ettirmeye devam ediyor. Efsane dizide rol alan oyuncuların şimdiki halleri de merak ediliyor. Yaprak Dökümü'nde Şevket karakterine hayat veren Hasan Küçükçetin'in değişimini görenler ise gözlerine inanamadı. İşte Yaprak Dökümü Şevket'in inanılmaz değişimi...

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2006 yılında Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı romanından uyarlanan Yaprak Dökümü dizisi Kanal D'nin efsane dizilerinin arasına girdi. Yayınladığı döneme damga vuran ve izleyiciyi ekran başına kitleyen dizi, şimdilerde ise tekrarlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Şöhret kapılarını aradılar

İlk olarak 2006 yılında hayatımıza giren dizinin başrollerinde Halil Ergün, Güven Hokna, Bennu Yıldırımlar, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen gibi isimler yer almıştı. Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve Neslihan Atagül gibi birçok isim Yaprak Dökümü dizisi ile şöhretin kapılarını araladı ve dizi 2010 yılında final yaparak ekran macerasını sonlandırmıştı. Yaprak Dökümü dizisinde rol alan oyuncuların şimdiki halleri merak ediliyor.

Şevket'in inanılmaz değişimi

Dizide 'Ferhunde' karakteriyle evlenen ve Çetin ailesinin tek oğlu olan Şevket karakterine hayat veren Hasan Küçükçetin'in inanılmaz değişimi ise sosyal medyanın gündeminde.

Son olarak 'Bir Zamanlar Kıbrıs/Kıbrıs: Zafere Doğru' dizisiyle izleyici karşısına çıkan tecrübeli oyuncu Hasan Küçükçetin'i görenler tanıyamıyor. 42 yaşındaki oyuncunun uzattığı saçları ve sakallarını görenler gözlerine inanamadı. Bazı kullanıcılar ise "Ferhunde'den sonra toparlanamamış" yorumları bile yaptı.

Hasan Küçükçetin kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Bir Zamanlar Kıbrıs, Dökümü, Muhteşem Yüzyıl, Diriliş Ertuğrul ve Mucize Doktor gibi başarılı yapımlarda yer alan Hasan Küçükçetin ile ilgili bilgiler araştırılmaya devam ediliyor. Peki tecrübeli oyuncu Hasan Küçükçetin kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Hasan Küçükçetin hakkında derlediğimiz bilgiler...

Hasan Küçükçetin, 6 Haziran 1981 tarihinde Balıkesir Burhaniye'de dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezundur. Mezuniyetinin ardından 2004 -2005 yılları arasında Devlet Tiyatrosunda çalışmıştır.

Yaprak Dökümü'nde, Caner Kurtaran’ın ayrılması nedeniyle, Şevket rolünü oynamıştır. Popülaritesi 2013 ve 2015 yılları arasında Kaçak dizisinde oynadığı Dadaylı karakteriyle artmıştır.

TRT Belgesel'de yayınlanan Gizemli Gerçekler programını sunmaktadır. Ayrıca Muhteşem Yüzyıl'da rol almıştır. Dilden dile etkinliğinde jüri olmuştur.

YER ALDIĞI YAPIMLAR

Yaprak Dökümü 2009-2010 Şevket

Menekşe ile Halil 2007-2008

Adak

Ezo Gelin

Acemi Cadı

Beşinci Boyut

Alanya Almanya

Büyük Buluşma

Şeytan Ayrıntıda Gizlidir 2002

Böyle Bitmesin (Konuk Oyuncu)

Muhteşem Yüzyıl

Kaçak 2013-2015

Kiraz Mevsimi 2015 (Konuk Oyuncu) - Deli Muhtar

Arka Sokaklar 2017 - Bedran

Diriliş Ertuğrul 2018 - Altın aba

Aşk Ağlatır 2019 - Mustafa Yalçın

Mucize Doktor 2020 – Efkan

Bir Zamanlar Kıbrıs 2021 – Derviş

İşte, Yaprak Dökümü'nün Şevket'inin inanılmaz değişimi;