Fenerbahçe'de Emre Mor performansıyla parmak ısırtıyor

Son olarak Adana Demirspor maçında gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Emre Mor, Fenerbahçe formasıyla bu sezon yakaladığı çıkışı sürdürüyor.

Abone ol

Süper Lig'in 3. haftasının kapanış mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Kadıköy'de dolu tribünler önünde oynanan mücadelede Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı Adana Demirspor 4-2'lik skorla mağlup etti. Mücadeleye damga vuran isimlerden biri de Emre Mor oldu.

Emre Mor'un pası penaltı kazandırdı

Fenerbahçe'nin 19. dakikada kazandığı penaltıda başrolde Emre Mor vardı. Genç futbolcunun usta işi çalımları sonrası ceza sahası içine gönderdiği topta Enner Valencia ceza alanında yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı üzerine hakem pozisyonu izlemek için kenara geldi. Pozisyonu izleyen Abdülkadir Bitigen penaltı noktasını işaret etti. Topun başına geçen Enner Valencia, şutunda filelere havalandırdı.

Emre Mor'un kariyeri ve bilinmeyenleri

Emre Mor, 24 Temmuz 1997 yılında Danimarka'nın Kopenhag Belediyesi'ne bağlı Bronshoj idari bölgesinde dünyaya geldi. Emre Mor'un annesi Makedonyalı, babası ise Türk'tür. Babası Uşaklıdır.

Doğduğu ülkenin önemli takımlarından biri olan Danimarka Süper Ligi ekiplerinden FC Nordsjaelland U19 takımında forma giyerek futbol kariyerinde önemli bir adım attı. Bu takımda oynadığı futbol ile kısa sürede yıldızı parladı.

Emre Mor, futbola henüz 4 yaşında Bronshoj Boldklub'te başladı. Sonraki dönemde U-19 takımına kadar yükseldiği Lyngby'ya transfer oldu. 2014 senesinde Fransa takımlarından Saint Etienne tarafından denetlenerek 2015 yılı ocak ayında FC Nordsjaelland'a transfer oldu. 28 Kasım 2015 yılında Randers FC ile oynanan Danimarka Ligi maçında kadroya alınan yıldız futbolcu, 84.dakikada maça dahil olarak ilk maçına çıktı.

28 Şubat 2015 yılında Viborg FF ile oynanan maçta futbol kariyerinin ilk golünü attı. İlk sezonda toplam 13 maça çıkan genç yıldız, sezonu 2 gol ve 2 asistle kapattı. Cezalı olduğu ve Milli Takıma çağrıldığı zamanlar haricinde bütün ikinci yarı maçlarına çıktı.

Emre Mor, Danimarka'nın genç milli takımları ile toplam 22 maça çıkmış bu maçlarda 3 gol attı. 2016 yılına gelindiğinde ise Türkiye Milli Takımı'nı seçti. Mart ayında Türkiye U-21 takımı ile ilk maçına çıktı. Fatih Terim tarafından Mayıs 2016'da Fransa'da düzenlenen EURO 2016 aday kadrosuna çağrıldı. Karadağ ile 29 Mayıs 2015 tarihinde oynanan hazırlık maçında ilk defa sahaya çıktı.

Emre Mor, 2001-2006 senelerinde Bronshoj Boldklub'te; 2006-2015 senelerinde Lyngby BK'de; 2015-2016 senelerinde FC Nordsjaelland takımlarında oynadıktan sonra yine ilk defa profesyonel olarak 2016'da FC Nordsjaelland takımının forması ile sahaya çıktı.

Daha sonra sırası ile 2016-2017 yıllarında Borussia Dortmund'da ve İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo takımında oynadı.

Düşüş yılları

2016'da 9.75 milyon euro karşılığında Borussia Dortmund'a transfer olan Emre burada bekleneni veremedi. Ertesi yıl 13 milyon euro bedelle Celta Vigo'ya katıldı.

2019'da ise Galatasaray 'a kiralanan oyuncu, sarı - kırmızılılarda da başarılı olamadı ve ardından Olympiakos'un yolunu tuttu.

Karagümrük etkisi

Ardından Avrupa futbolunda da büyük tartışma konusu olan ve Emre Mor'un yeteneklerinin futbolda gösteremeyeceğine dair iddiaların güçlendiği dönemde genç futbolcu Karagümrük'e transfer oldu. Teknik direktör Volkan Demirel'in takımın başına geçmesinin ardından tamamen sahaya odaklanan Emre Mor, sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Büyük takımın sorumluluğunu kaldırıp kaldıramayacağı tartışmaları arasında Emre Mor Sarı Lacivertliler'in yolunu tuttu. 25 yaşındaki futbolcu sezon başından itibaren Fenerbahçe'nin en formda ismi olarak dikkat çekti. Jorge Jesus'un da dokunuşlarının etkisiyle Emre Mor sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. (Fanatik)