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Şaşkın Rus turist S-400'lerin konumunu ifşa etti! Ukrayna bomba yağdırdı! Savaşın gidişatı değişti

Şaşkın Rus turist S-400'lerin konumunu ifşa etti! Ukrayna bomba yağdırdı! Savaşın gidişatı değişti

RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, akıllara durgunluk veren bir olay Kırım'da meydana geldi. 2014 yılında Rusya’nın ilhak ettiği Kırım’da tatil yapan bir Rus turistin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın gidişatını değiştirdi. Şaşkın turistin S-400 sistemleri önünde verdiği pozu, konum bilgileri ile paylaşması üzerine Ukrayna ordusu bölgeye füze yağdırdığı öğrenildi.

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Kırım’da tatil yapan orta yaşlı bir tatilci, sahile yakın bir konumda gördüğü S-400 hava savunma sistemi ile poz verdi. Üzerindeki mayosuyla S-400’leri arkasına alan adam daha sonra bu fotoğrafı “Rusya’nın Facebook’u” olarak anılan VK’ya yükledi. Yevpatoriya yakınlarında çekilen fotoğrafın konumu da sosyal medya platformunda görüldü.

Rusya’nın Türkiye’ye de sattığı ve ABD ile Türkiye arasında büyük gerilim yaratan S-400 hava savunma sisteminin konumunu bulan Ukrayna ordusu böylelikle savaştaki kritik bir hava savunma sisteminin konumunu da öğrenmiş oldu.

Ukrayna dalga geçip Rus turiste teşekkür etti

Birkaç hafta önce, “Kırım’da tatil yapmayın, başka ülkelerde tatile gidin” çağrısı yapan Ukrayna yönetimi de sosyal medya üzerinden kimliği açıklanmayan Rus turiste teşekkür etti.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden, “Belki Rus turistlere çok yüklenmişizdir. Bu adam bize çok yardımcı oldu” mesajını yayınladı. Bu mesaj çok sayıda beğeni aldı. Bakanlık, “Teşekkürler ve böyle çalışmaya devam et” yorumunu yaptı.

Ukrayna son dönemde Kırım’daki Rus hava üsleri ve mühimmat depolarına yönelik saldırılar gerçekleştirirken, sosyal medyada gündem olan S-400’lerin akıbetine dair bir açıklama yapılmadı.

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