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Arif Verimli'den herkesi şok eden Müge Anlı itirafları! "Hiç kıymeti yok benim için"

Arif Verimli'den herkesi şok eden Müge Anlı itirafları! "Hiç kıymeti yok benim için"

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında psikiyatrist olarak olayların çözümünde 14 yıl boyunca yer almıştı. Geçtiğimiz yıl programla yollarını ayıran Verimli, Müge Anlı'yla ilgili herkesi şok eden açıklamalarda bulundu.

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 2008 yılından beri ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında 14 yıldır psikiyatristlik yapan ünlü psikiyatrist Arif Verimli geçtiğimiz yıl programla yollarını ayırmıştı.

Ünlü psikiyatrist, Yasemin Özçelik'in sunuculuğunu yaptığı, Youtube kanalında yayınlanan programa konuk oldu. Arif Verimli programda Müge Anlı ile ilgili söyledikleriyle gündem oldu.

Programdan ayrılma nedeni bakın neymiş

Yasemin Özçelik'in sorularını yanıtlayan Verimli, "14 yıl emek verdiniz Müge Anlı'ya, biz çok üzüldük. Kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşkına uğrattı. Verimli, "Samimi cevap vermek gerekirse kırgınım. Hiç ilgisi olmayan bir insan sizin konunuzla ilgili ahkam keserse ne yaparsınız? Ben buna bozuldum. Şevki Sözen Bey her gün alanıma giriyordu. Rica ettik, tartıştık, şunu yaptık, bunu yaptık, hiç dinlemedi arkadaşımız." diyerek programdan ayrılma nedenini paylaştı. 

"İkisininde kıymeti yok"

Özçelik'in "Daha çok kırgın olduğunuz kişi Müge Anlı mı Şevki Sözen mi? sorusu üzerine ünlü psikiyatrist "Valla ikisinin de kıymeti yok benim için." yanıtını verdi. Verimli daha önce sosyal medyada bir kullanıcısının "Hocam siz Şevki hoca yüzünde ayrıldınız değil mi? Kırgınlığınızın sebebi bu." sorusuna  "Evet, teşekkür ederim." cevabını vermiş ve ayrılık nedenini duyurmuştu.

Düğüne davet edilmemiş!

Kırgınlığının kolay kolay geçmeyeceğini söyleyen Arif Verimli Müge Anlı'ya konuşmadığını ve düğüne davet edilmediğini Müge Anlı'ya mutluluklar dilediğini söyledi.

Ardından programdan ayrılığıyla ilgili açıklama yapan Verimli herkese teşekkür ederek "2008 yılından bu yana danışmanlığını yaptığım Müge Anlı ile Tatlı Sert programından kendi isteğimle ayrıldım. Öncelikle Müge Anlı ve Rahmi Özkan'a, her zaman saygı ve sevgi gördüğüm bütün ATV emekçilerine ve başta Taner Ercan olmak üzere Mavi Klaket Yapım'a çok teşekkür ederim. Deontoloji ve Tıbbi sınırlarımı bilmek benim yaşam tarzımdır, aşılamaz çizgimdir, meslek ilkemdir. Bunun için yüksek hassasiyet gösterme çabası beni yoruyor ve nihayetinde sağlığımdan olmak istemiyorum. Kimseye kırgın değilim, herkese gönülden başarılar diliyorum... Saygılarımla..." dedi.

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