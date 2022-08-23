Murat Övünç oğlunu ifşa etti! Apar topar sildi ama olay paylaşımı herkes gördü

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla fenomen haline gelen Murat Övünç yine gündem yaratacak bir paylaşıma daha imza attı. Övünç yaptığı paylaşımda oğlu Burakcan Övüç ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu, saniyeler sonra silmesine rağmen olay itirafı herkes gördü.

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Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ikon haline gelen Murat Övüç, flaş bir paylaşım ile yine gündeme bomba gibi düştü. Fenomen Övüç, oğlu Burakcan Övüç'le ilgili flaş bir itirafta bulundu. Kısa sürede yaptığı paylaşımı silmesine rağmen olay paylaşımı ise herkes gördü.

'Para kasası' olarak görüyor

Her paylaşımı, her söylediği sosyal medyada gündem olan Murat Övüç, oğlu Burakcan Övüç'ün ile ilgili kendisini 'para kasası' olarak gördüğünü söyledi.

Paylaşımı sildi, açıklama yaptı

Daha sonra o paylaşımı apar topar silen ünlü isim konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Murat Övüç yaptığı açıklamada; "Oğlumlar aramız çok iyi, sarhoştum biraz, hepsi bu” dedi.

Murat Övüç kimdir? Murat Övüç evli mi, kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla kısa sürede fenomen olan Murat Övüç şimdilerde ise oğlunu ifşa ettiği paylaşım ile gündeme geldi. Fenomen Murat Övüç'ün kim olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Murat Övüç kimdir? Murat Övüç kaç yaşında, nereli? İşte Murat Övüç ile ilgili derlediğimiz bilgiler...

Murat Övüç 1968 yılında Van’da doğdu. Bahçeşehir Üniversitesi İşletme bölümünde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Asıl mesleği medyum’luk

Günümüzde bir çok sosyal medya fenomenleri mevcuttur. Bunlardan en popüler sayılan isimlerden olan Murat Övüç’ün asıl mesleği medyum’luktur. İstanbul’da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç’ün müşterileri arasında ünlülerde bulunmaktadır.

Oldukça yardımsever

Özellikle instagram sayfasındaki takipçi sayısı ile bir çok sanatçı ve ünlüyü gerisinde bırakmayı başaran Murat Övüç ilginç kişiliğinin yanı sıra yardımseverliği ile de tanınmaktadır.

"Aslanım, nefesim, gururum"

Murat Övüç,“Benim Adım Osman” isimli komedi filminde oynayan oğlunun doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden kutlamış ve “Benim canım oğlum. Aslanım, nefesim, gururum. Benim dünyam… Ağır başlı, asil oğlum iyi ki doğdun” ifadelerini kullanmıştı.

"Çok kazanıyorum yalan söylemeyeceğim"

20 yaşındaki oğlundan bahseden fenomen, "Çok kazanıyorum yalan söylemeyeceğim. Bütün servetimi oğlum Burak Can'a harcıyorum. 20 yaşında aslanlar gibi. Koronavirüsü geçtikten sonra Amerika'ya dil eğitimine gidecek. Kız arkadaşıyla orada bir hayat kuracaklar" şeklinde konuşmuştu.