Cumhurbaşkanı Erdoğan acil toplantıya çağırdı! Erken seçim mi yapılacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik isimleri AK Parti Genel Merkezi'nde toplantıya çağırdı. Erdoğan'ın programında olmayan sürpriz toplantı sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "erken seçim" iddialarına cevap verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bazı bakanlar, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları ve parti yöneticilerini sürpriz bir şekilde AK Parti Genel Merkezi'nde toplantıya çağırdı. Sürpriz Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programında yer almıyordu. Toplantının seçime hazırlık çalışması olduğu ifade edilmiş ve "erken seçim mi var?" kulisleri başlamıştı. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, erken seçim iddialarını yalanladı.

Toplantıya kimler katıldı

Erdoğan'ın toplantı için çağırdığı isimler arasında AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tanıtım ve Medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Ticaret Bakanı Mahmet Muş ve milletvekili Özlem Zengin de yer aldı.

Gündem: Seçim hazırlığı

Seçime 1 yıldan daha az bir süre kaldı. Gelen ilk bilgilere göre; toplantıda seçim hazırlıkları gözden geçirilerek koordinasyon ele alındı. Bunun üzerine Ankara kulislerinde tekrar erken seçim tartışması başladı. Toplantı sonrası Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, erken seçim iddialarını yalanladı. İşte Ömer Çelik'in açıklamaları...

Toplantıda neler konuşuldu?

- Çeşitli düzenlemeler, reform çalışmalarıyla ilgili bir istişare yapıldı. Burada hem önümüzdeki birtakım vatandaşımızla buluşma noktasında ortaya koyulacak stratejiler, karşı propagandaların nasıl bertaraf edileceğine dair çalışmalar topyekün şekilde değerlendirildi.

Seçime kadar bu toplantı sürecek

- 2023 seçimlerinde izlenecek yol haritası konuşuldu. Seçim beyannamesi çalışması, bir manifesto, ona dönük olarak birimlerimizin çalışmaları değerlendirildi. Bundan sonra da seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz.

Erken seçim yok, zamanında yapılacak

- Bir takım propaganların nasıl bertaraf edileceğine dair, vatandaşlarımıza daha iyi nasıl ulaşacağımıza dair değerlendirmelerimizi yaptık.

- Herhangi bir şekilde erken seçim olması söz konusu değil. Seçimler zamanında yapılacak. Zamanında yapılacak seçimlerin çalışmalarına şimdiden başlamak normal. Seçimler zamanında yapılacak. Erken seçim ve benzeri spekülasyonların ne bir temeli ne bir manası var. Erken seçim söz konusu değil. Zamanında yapılacak seçimlere dönük, şimdiden bu takvimin başlamış olması son derece normal.

Kurban Bayramı için seçim öne alınır mı?

- (Kurban Bayramı nedeniyle seçim tarihi değişir mi?) Bununla ilgili bir değerlendirme yapılmadı. Gündem olmadı. Bu tip toplantılarda haklı olarak sizde de bir hareketlilik oluşuyor. Bu zamanında yapılacak seçimlere dönük olarak yürütülecek çalışmalar temelinde.

Suriye ile temas olacak mı?

'Suriye ile temas olacak mı' sorusuna da yanıt veren Çelik şöyle konuştu: Rejimin aynı tutumu devam ettirmesini kimse kabul etmez. Toprak bütünlüğünü savunduğumuz Suriye için çözüm yolu siyasi olmalıdır.

- Herhangi bir yerde bölünme iç savaş tabi ki istemiyoruz. Şimdiye kadar da Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunduğumuzu defalarca ifade ettik. Bu karşılıklı olarak şartların olgunlaşması, muhaliflerin maruz kaldığı zulüm mekanizmaları; bununla ilgili de anayasal süreç işlesin dedik.