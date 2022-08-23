Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya Belçika takımına transfer oldu
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu 21 yaşındaki Muhammed Gümüşkaya, Belçika ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu.Abone ol
Fenerbahçe'nin bir dönem gelecek vaat eden oyuncusu olarak gösterilen Muhammed Gümüşkaya artık Fenerbahçe defterini kapattı.
Bir dönem oynadığı futbolla taraftarın ve medyanın ilgisini üzerine çeken Gümüşkaya, ilerleyen dönemde beklentileri karşılayamadı.
Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre; Westerlo İkinci Başkanı Hasan Çetinkaya, "Fenerbahçe'den Muhammed Gümüşkaya'yı transfer ettik. Westerlo olarak gelecek vaadeden genç Türk oyuncularına yatırım yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Kısa süre içerisinde Belçika'ya gidecek olan Muhammed, yeni takımına katılacak.
Geçtiğimiz sezon başında yıldızı parlamıştı
Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira döneminde yıldızı parlayan Muhammed Gümüşkaya, ligin 2. yarısını Giresunspor'da kiralık olarak geçirmişti.
Muhammed Gümüşkaya kimdir?
1 Ocak 2001'de İstanbul'da dünyaya gelen Muhammed, futbola 2012 yılında Fenerbahçe altyapısında başladı. Sırasıyla U14, U15, U16, U17 kategorilerinde forma giyen Muhammed, hücum bölgesinin her pozisyonunda rahatlıkla görev alabiliyor.
U17'de gösterdiği performansla dikkat çeken genç oyuncu, 2018'de Fenerbahçe ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Muhammed, milli formayı altyaş gruplarında 18 kez giydi.