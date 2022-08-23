Ergun Gürsoy'dan Rıdvan Dilmen itirafı: Paketleyip getirirdim

Galatasaray'da uzun yıllar yöneticilik yapan Ergun Gürsoy, Rıdvan Dilmen'in transfer süreciyle ilgili yaşananları anlattı. Gürsoy, "Rıdvan'la da 50 bin liraya anlamıştık ama sonra kendisi bu rakamı biraz daha yükseltmemi istedi. Normalde onun istediği rakamı da verirdim ama nereden aklıma geldiyse bunu yönetime sormak istedim. Keşke sormasaydım, çünkü Rıdvan hakikaten çok iyi futbolcuydu." dedi.

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Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Ergun Gürsoy, kulüplerin transferde çok plansız hareket ettiğini ileri sürerek: "Transfere harcanan paralar akıl alacak gibi değil." dedi.

Gürsoy, sarı-kırmızılı kulüpteki yöneticilik kariyerinin 1984'te başladığını anımsatarak, transfer harcamalarında geçmişle günümüz arasında büyük fark olduğunu söyledi.

Gürsoy, kendi dönemlerinde bütçenin dışına çıkamadıklarını aksi halde parayı ceplerinden karşıladıklarını belirterek, "Bizde deplasman gideri diye bir kalem vardı. Hangi şubeye ne kadar para harcanacak belirlenirdi ve bunu aşamazdınız. Mesela biz bankadan para aldığımız zaman faizini cebimizden öderdik. Kendi kafamdan yaptığım harcamalara dair yönetimden olumsuz görüş geldiğinde de yine parayı cebimden öderdim. Bu sebeple de görevden ayrıldığımda 1 milyon dolara yakın alacağıma karşılık teberru (bağış) makbuzu aldım ve bunu da hatıra olarak saklıyorum. Dolayısıyla kulübe fazla yük olmayan idarecilerdik biz. Şimdiler de ise bırak faiz ödemesini masraflar bile kulübe yıkılıyor. Büyük paralar harcanıyor. Akıl alacak gibi değil. Depasman falan kimsenin umurunda değil ve herkes kafasına göre hareket ediyor" diye konuştu.

Rıdvan Dilmen açıklaması

Prekazi, Simoviç, Tanju Çolak, Six, Savaş Demiral, Tugay Kerimoğlu, Kosecki, Erhan Önal, Hasan Vezir, İlyas Tüfekçi, Hagi, İlie, Popescu, Filipescu, Ribery gibi onlarca oyuncunun Galatasaray'a gelmesinde başrol oynayan Gürsoy, Rıdvan Dilmen'in transfer sürecinde yaşananları unutamıyor.

Gürsoy, Sarıyer forması giyen Rıdvan'la 1987 yılında her konuda anlaştığını vurgulayarak, "O zamanlar paranın değeri çok çabuk düşüyordu. Rıdvan'la da 50 bin liraya anlamıştık ama sonra kendisi bu rakamı biraz daha yükseltmemi istedi. Normalde onun istediği rakamı da verirdim ama nereden aklıma geldiyse bunu yönetime sormak istedim. Keşke sormasaydım, çünkü Rıdvan hakikaten çok iyi futbolcuydu. Yönetimdeki bazı arkadaşlar bu paraya itiraz ettiler ve Rıdvan'ı istemediler. Böyle olunca da transferden vazgeçildi. Şayet yönetime bu durumu sormamış olsaydım, onların oynadığı son maç Bolu'daydı ve ben oraya hatırı sayılır bir iki kişi gönderir Rıdvan'ı paketleyip getirirdim." şeklinde konuştu.