Usta oyuncu Civan Canova, Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden usta oyuncu ve tiyatro sanatçısı Civan Canova için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Canova'nın yakınları, sanatçı dostları ve çok sayıda seveni katıldı. Usta oyuncunun cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

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Mecidiyeköy Büyük Sahne'deki törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Canova'nın ailesi ve kültür ve sanat dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Canova'nın hayat hikayesinin okunmasıyla başlayan törende, usta oyuncunun verdiği röportajlardan, tiyatro ve film sahnelerinden kısa kesitler gösterildi.

"Çok yönlü ve çok yetenekli bir insandı"

Törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, Canova'nın kendinden sonraki kuşakları etkileyen bir sanatçı olduğunu dile getirdi.

Usta oyuncunun seyirciyle arasındaki bağı her zaman sağlam tuttuğuna işaret eden Demircan, "Seyirci tarafından çok sevilmiş, takdir görmüş, sayısız ödül kazanmış bir sanatçıydı. Ona veda ediyoruz. Çok yönlü ve çok yetenekli bir insandı. Çoğunluk onu tiyatro ve sinema oyuncusu olarak tanıyor olsa da aktörlüğünün yanında usta bir yazar, yönetmen ve ressamdı." dedi.

Demircan, Canova'nın yaptığı her işe kendi ruhundan bir şeyler katmayı başarabilen bir yönü olduğuna dikkati çekerek, yazar ve sosyolog Cemil Meriç'in "Sanatçının tek vazifesi vardır, o da insanları birbirine sevdirmektir. İki insan veya iki milyar insan. Sanat bir heyecan seyyalesiyle kilometrelerin ve asırların ayırdığı kalpleri birleştiren büyüdür." şeklindeki sözlerini aktardı.

"Çok iyi bir yazarı, çok iyi bir ressamı kaybettik"

Oyuncu, yönetmen ve senarist Metin Belgin, Canova ile 48 yıllık dostlukları olduğunu belirterek, "Biraderim... 48 yıldır böyle hitap ettik birbirimize. Yüreği o kadar sevgi dolu bir insandın ki bizim yüreğimize bu acıyı koyup gitmeyecektin birader. Sanat dünyasına inanılmaz güzel eserler bıraktın." değerlendirmesinde bulundu.

"Olağanüstü bir oyuncuyu kaybettik"

İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu ise sanat dünyasının çok önemli ve değerli bir insanı kaybettiğinin altını çizerek, "Çok zarif, nahif, temiz bir insanı, çok iyi bir yazarı, çok iyi bir ressamı, çok olağanüstü bir oyuncuyu kaybettik. Söyleyecek şey bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Karslıoğlu, Civan Canova'nın yazdığı ve oynadığı tiyatro oyunlarıyla çok önemli işler yaptığını sözlerine ekledi.

Törende Kemal Başar, Levent Öztekin ve Hatice Aslan gibi ünlü isimler de yer aldı. Usta oyuncunun cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.