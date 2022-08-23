Altın vazoyu askeri uçak korudu! İçinde bakın ne var... Doğru tahmin etmek imkansız
BREZİLYA, ülke bağımsızlığının 200'üncü yılını kutlamaya hazırlanırken askeri uçak eşliğinde ülkeye götürülen altın vazo olay oldu.
Brezilya ülke bağımsızlığının 200'üncü yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu sebeple Portekiz'den Brezilya'ya götürülen altın vazo dünya basınında gündem oldu. İçerisinde Brezilya’nın ilk imparatoru 1. Dom Pedro'nun kalbi var...
Brezilya’nın ilk imparatoru 1. Dom Pedro’nun kalbini taşıyan altın vazoya başkent Brasilia'ya kadar askeri uçak eşlik etti, devlet töreniyle karşılandı.
Brezilya’nın bağımsızlığının 200. Yılı kapsamında Portekiz’den götürülen altın vazo, Rio de Janeiro'da 8 Eylül’e kadar sergilenecek, ardından Portekiz’e geri götürülecek.
1. Pedro, 1822 yılında Portekiz parlamentosundan bağımsızlığını ilan ederek Brezilya'nın ilk imparatoru olmuştu.