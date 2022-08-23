TRT1 ısrarlara dayanamadı! Dilek için öyle bir senaryo hazırladı ki, sonunda geliyor

Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı2nın yeni sezonu için heyecanlı geri sayım başladı. Dizide Dilek karakterinin ölümüyle neler olacağı bilinmezken bazı hayranlar diziye tepki göstermişti. Dizinin senaryosunda değişikilik yapıldı! Gülsim Ali Gönül Dağı'na geri döndü

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2020 yılında TRT1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Gönül Dağı dizisi senaryosu, ve başarılı oyuncularıyla izleyenlerin gönüllerine taht kurmuştu. Geçtiğimiz aylarda üzücü bir vedaya sezon finali yapan sevilen diziden izleyicileri mutlu edecek haber geldi.

3. sezonu heyecanla beklenen dizinin sezon finalinde senaryo gereği Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali Gönül Dağı'ndan taşların düşmesiyle ağır yaralanarak hayatını kaybetmişti.

Seyirciden tepki toplamıştı

Daha önce Diriliş Ertuğrul, Hanımköylü gibi birçok dizide rol alan ve başarılı oyunculuğuyla kendine hayran bırakan Gülsim Ali'nin kötü bir sonla diziden ayrılması seyirciyi üzerken birçok seyirci tepki göstermişti.

Sevindiren haber geldi

3. sezon çekimleri başlayan ve eylül ayında tekrardan ekrana gelecek dizide dizinin hayranlarını sevindirecek bir gelişme yaşandı. Diziye veda eden Gülsim Ali Gönül Dağı'nın yeni bölümlerinde tekrardan ekranlara gelecek.

Bakın Dilek ekranlara nasıl dönecek...

Dizinin senaryosu Dilek'in ölümüyle baştan sona değişirken Gülsim Ali'nin diziye tekrardan nasıl dahil olacağı merak konusu olmuştu. Dizide hayatını yitiren Dilek karakteri, Taner karakterine hayat veren Berk Atan'ın rüyasına girecek. Dilek'in oğlunu sevdiği sahneler dizinin 3 sezonunda izleyenleri gözyaşlarına boğacak olurken Gülsim Ali'yi tekrardan ekranlarda görmek izleyicileri sevindirecek.

Gönül Dağı dizisinin konusu

TRT1 ekranlarında yayınlanan dizi Bozkırda yaşayan hayalperest ve eğlenceli 3 amcaoğlunun hikayesini anlatıyor. Çocukluk aşkı Dilek'i yıllar geçmesine rağmen unutmayan ve onu bekleyen Taner'in Gönül Dağı sayesinde Dilek'le kavuşma hikayesini anlatıyor.

Çekimleri Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yapılan fakat hikayesi Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Gedelli köyünü anlatan dizide Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Yavuz Sepetçi, Ege Aydan, Semih Ertürk ve Ecem Özkaya gibi çok sayıda başarılı isimler başrol paylaşıyor.