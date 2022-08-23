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Korkunç bilanço: 2 ayda 777 kişi hayatını kaybetti 300 binden fazla kişi evsiz kaldı.

Korkunç bilanço: 2 ayda 777 kişi hayatını kaybetti 300 binden fazla kişi evsiz kaldı.

PAKİSTAN'ın etkili olan şiddetli muson yağışları nedeniyle meydana gelen sel felaketinde son 2 ayda 777 kişi hayatını kaybederken, 300 binden fazla kişi evsiz kaldı.

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Pakistan genelinde etkili olan muson yağışlarının yol açtığı ani sellerde bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, son 2 ayda meydana gelen Sel olaylarında 777 kişi hayatını kaybetti.

Askerlerin de aralarında bulunduğu kurtarma ekipleri mahsur kalan binlerce kişiyi tahliye etmek için zamana karşı yarışıyor. 14 Haziran’dan bu yana Şiddetli Yağış ve sellerden 1 milyon 800 bin kişinin etkilendiği ülkede, 317 bin 678 kişi yardım kamplarına yerleştirildi. Sel nedeniyle ayrıca ülke genelinde yaklaşık 60 bin evde hasar meydana gelirken, yolları su bastı, birçok köprü de zarar gördü. Aralıksız yağışlar ve sel sonucu Pencap-Belucistan arasındaki karayolu trafiğe kapatıldı. Ülkenin kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde 4 bölgede yağışlar nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, Sindh eyaleti genelinde tüm kurumlarda 27 Ağustos'a kadar eğitime ara verildi.

Yetkililer, selden etkilenenler için Belucistan, Sindh ve Pencap eyaletlerinde riskli alanlardan uzak bölgelerde tıbbi yardım alanları ve kamplar kuruyor. Sel meydana gelen bölgelere yiyecek, çadır ve diğer temel yardım malzemeleri gönderildiği ancak bazı bölgelerde insanların hala yardım beklediği öğrenildi.

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