Aman dikkat! Bu belirtilere sahipseniz depresyonda olabilirsiniz!

Hayatı eskisi kadar sevmiyor musunuz? Yaptığınız hiçbir şeyden zevk almıyor musunuz? Hiçbir şey sizi artık heyecanlandırmıyor mu? Depresyonda olabilirsiniz. Bunlar gibi daha birçok belirtisi olan psikolojik hastalık depresyonun hangi belirtilerini tanıdığınıza bakın. Eğer ikiden fazla belirtiye sahipseniz, bir uzman desteği alıp sağlığınıza kavuşabilirsiniz.

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Depresyon nedir?

Zaman zaman herkesin hayatında duygusal ve psikolojik olarak iyi hissetmediği dönemlerden olabilir. Bu dönemler, çoğunlukla yaşadığınız sıkıntıların, üzüntülerin yoğunluğuna bağlı olarak belli bir süre ve belli bir şiddette devam edebilir. Ama yaşadığınız bu dönemlerin süresi iki üç haftayı geçiyorsa ve hala kendinizi iyi hissetmemeye devam ediyorsanız, önceden günlük hayatta yaptığınız pek çok şeyi artık yapamıyorsanız ve hiçbir şey sizi eskisi kadar heyecanlandırmıyorsa bu duruma depresyon (majör depresif bozukluk) denir.

Depresyon neden olur?

Beyindeki kimyasal dengenin normalin dışına çıkması, yani bozulması bu hastalığın başlangıcında önemli ve büyük bir rol oynar. Beyinde duygusal durumunuz, yargılarınız, kaygılarınız, hedefleriniz ve çözümleriniz gibi konularda çok önemli işlevleri olan frontal lob’un, yaşadığınız travmatik olaylar sonucunda hasar alması, zarar görmesi sizin depresyona girmenize neden olabilir. Örneğin, uzun süredir devam eden bir ilişkinin bitmesi, yeni doğum yapmış olmak, sevdiğiniz birini kaybetmek, işsizlik ve gelecek kaygısı, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı gibi sizi yıpratacak ve beyininizde önemli etki bırakacak olaylar sonucunda depresyona girme olasılığınız büyük oranda artar. Depresyon genetik de olabilir. Genelde depresyon görülen kişilerin ailesinde de depresyon vakaları görülür.

Depresyonun belirtileri nelerdir?

- Depresyona giren kişiler, normalde günlük hayatta zevk alarak yaptıkları işlerden artık zevk almamaya başlarlar.

- Hiçbir fikir, eğlence, ya da sevdiği herhangi bir şey onları heyecanlandırmaya yetmez.

- Daha önceden rahatlıkla yapabildikleri şeyleri, artık dikkat dağınıklığı sebebiyle yapamazlar. Ayrıca yine dikkat dağınıklığından dolayı öğrenmede de güçlük çekilir.

- Sürekli olarak kaygılı, kötümser, ve olumsuz bakış açıklarına sahiptirler. Hep umutsuz ve mutsuz ruh halindelerdir. Olaylara hep kötü yönünden bakar, ufacık bir sorunda bütün dünya yanmış gibi umutsuzluğa kapılırlar.

- Kendilerini yalnız hissederler.

- Özgüven eksikliği yaşarlar. Kendilerini değersiz ve dışlanmış hissederler.

- Yaşadıkları sorunlara karşı kendilerine zarar verme, hatta öldürme eğiliminde bulunabilirler.

- Bazılarında uykuya dalamama sorunu yaşanırken, bazılarında da uyananama sorunu vardır.

- İştahları kesilip ciddi kilo kayıpları yaşayabilirler ya da kendilerini yeeye verip ciddi kilolar alabilirler.

Eğer siz de bu özelliklerden en az 2 veya 3 tanesini yaşıyorsanız, mutlaka bir uzmandan destek almalısınız.