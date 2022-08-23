Yıldız Tilbe izleyenlerin ağzını bir metre açık bıraktı! Kalça dansıyla Bodrum'u salladı

Çılgın dansları ve dillere pelesenk olan şarkıları ile hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, Bodrumda sahne aldı. Ünlü şarkıcı konserinde yaptığı kalça dansıyla adeta Bodrum'u salladı.

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Yaz konserine devam eden ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe önceki akşam Bodrum'da sahne aldı. Oldukça yoğun bir konser dönemi geçiren Tilbe, çılgın danslarıyla, sesi ve şarkılarıyla Bodrum Antik Tiyatro’da sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kalça dansıyla Bodrum'u salladı

Biletleri saatler öncesinde tükenen muhteşem konsere ''Delikanlım'' şarkısıyla başlayan Yıldız Tilbe, konser salonunu dolduran sevenleriyle dillere pelesenk olan şarkılarını hep bir ağızdan seslendirdi. Çoştukça çoşan Tilbe kendini tutamadı ve kalçasını sallaya sallaya dans etti. Hayranlarını da çoşturan ünlü şarkıcı izleyenlerin ağzını bir metre açık bıraktı.

Kim der 56 yaşında

Bodrum'da sahne alan 56 yaşındaki Yıldız Tilbe konser için Kırmız saten elbise seçti. Derin sırt dekolteli ve hafif dökümlü kıyafeti ile yaptığı kalça dansı ise olay oldu. Sempatik tavırlarıyla dinleyicisinin gönlünü fetheden ünlü şarkıcı, enerjisiyle herkesi kendine hayran bıraktı. Yaklaşık olarak iki saatlik performansını "Haberin Olsun" şarkısını seslendirerek bitiren Tilbe, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde sahneden ayrıldı.

Yıldız Tilbe kimdir, nereli ve kaç yaşında ?

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğan Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür. Ailesi içinde "Yadigar" takma adıyla hitap edilmiştir.

Erken yaşta okulu bıraktı, mikrafonu eline aldı

Orta ikinci sınıfta okuduğu Mustafa Rahmi Balaban Orta Okulu'nda eğitimini bırakmak zorunda kalarak, küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlamıştır. 18 yaşından önce evlenmiştir.Evliliğinden "Sezen Burçin" adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Daha sonra 5 yıl evli kaldığı Güngör Karahan'dan ayrılmıştır. Sonraları İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır.

Sezen Aksu keşfetmiş

Sahneye ilk olarak 1990 yılında Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmış, konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır. Sezen Aksu ile yolları ayrıldıktan sonra İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır.

1994 yılının yazında Delikanlım isimli ilk albümünü yayınlamıştır. Bu yıllarda birçok sanatçıya hit olan şarkılar vermiş, vokaller yapmıştır.

2001 yılında çıkardığı "Gülüm" isimli albümü ile yıldızı yeniden parlamaya başlamıştır. Ve 2002 yılında çıkardığı "Haberi Olsun" isimli albümü ilgi toplamıştır. Akabinde 2003 yılında yayınladığı "Yürü Anca Gidersin" isimli albümdeki her şarkı hit olmuştur.

2004 yılında Tilbe rahim kanseri hastalığına yakalanmış bir süre Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tedavi görmüş ve ameliyat olmuştur.

Bir zamanlar, arabeskin efsane ismi Azer Bülbül tarafından evlenme teklifi almış ama Yıldız Tilbe bu teklifi kabul etmemiştir.

Diskografi

1994: Delikanlım

1995: Dillere Destan

1996: Aşkperest

1998: Salla Gitsin Dertlerini

2001: Gülüm

2002: Haberi Olsun

2003: Yürü Anca Gidersin

2004: Yıldız'dan Türküler

2004: Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım

2005: Papatya Baharı

2006: Tanıdım Seni

2008: Güzel

2009: Aşk İnsanı Değiştirir

2010: Hastayım Sana

2011: Oynama

2013: Yeniden Eskiler Arabesk

2014: Şivesi Sensin Aşkın

2015: Yıldız Tilbe

2016: Oynat

2017: Sevgililer Günü

2018: Bir Seni Tanırım

2018: Kış Gülleri

Filmografi

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