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Bursa'da herkes tabana kuvvet kaçarken bu adam yaptığıyla şaşkına çevirdi

Bursa'da herkes tabana kuvvet kaçarken bu adam yaptığıyla şaşkına çevirdi

BURSA'da şiddetli yağış meteorolojinin uyarı yaptığı gibi etkili geldi. Kentte bastıran yaz yağmuru çok güçlü olurken, ardından dolu yağışı bastırdı. Bir vatandaş yağmurdan kaçamayınca herşeyi bıraktı oluğun altına girip banyo yaptı.

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BURSA öğle saatlerinden itibarin çok şiddetli yağışların etkisine girdi. Kentte hem şiddetli yağmur hem de dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağışlar öyle şiddetliydi ki kentte hayat durdu. Yağışlar hemen bitmeyecek de... 5 gün boyunca Bursa'da hayat zor olacak. 

Bir anda bastırdı

Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı şiddetli yağmur Bursa'da sadece bir kaç dakika içinde hayatı felç etti. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaçacak yer aradı.

Oluk altında banyo

Şiddetli yağış sırasında bir vatandaş ise görenleri şaşırttı. Yağmurdan kaçamayan bu kişi oluğun altına girip banyo yaptı.

Hem yağmur hem dolu

Bursa'yı vuran yağış doluyla birlikte geldi. Gelen görüntüler kışı anımsattı. Bursa'da sağanak yağışlar hemen bitmeyecek 5 gün sürecek. 

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