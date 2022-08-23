Meteoroloji'den 7 şehre sarı alarm! Sağanak geliyor Orhan Şen dedi İstanbul bu tarihe dikkat!

7 il için sarı uyarı: Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuzeybatı kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu, Sakarya ve Düzce'nin güney, Eskişehir ve Bolu'nun batı, Kütahya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.