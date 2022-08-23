Meteoroloji'den 7 şehre sarı alarm! Sağanak geliyor Orhan Şen dedi İstanbul bu tarihe dikkat!
Meteoroloji son hava durumu detaylarını paylaştı. 7 şehirde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Sarı Kodlu uyarı geçilen şehirler; Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Eskişehir, Kütahya, Bolu... Marmara'da bugünkü yağış İstanbul'da hafif seyredecek. Orhan Şen yeni açıklamasında uyardı. İstanbul'u da kapsayan Marmara yağışı o gün şiddetli sağanak geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Ağustos hava raporunda 7 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Listedeki şehirlere gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava uzmanı Prof. Orhan Şen'den de Marmara'ya uyarı geldi. "İstanbul, bugün Marmara yağışından hafif etkilenebilir" diyen Orhan Şen, şiddetli yağışın tarihini verdi. İşte günün Meteoroloji raporu...
7 il için sarı uyarı: Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuzeybatı kesimlerde halen devam eden gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerine kadar Bilecik çevreleri ile Bursa'nın doğu, Sakarya ve Düzce'nin güney, Eskişehir ve Bolu'nun batı, Kütahya'nın kuzey ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Sıcaklıklarda değişiklik yok: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.