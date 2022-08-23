İlyas Salman hayatını kaybeden Cihan Canova'ya yaptığı paylaşımla hedef oldu! "Nerede inanca saygı?"

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Civan Canova için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan sanatçı İlyas Salman'ın 'Işıklar içinde uyusun' mesajı tepki çekti.

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Akciğerinde kitle tespit edilmesinin ardından tedaviye altına alındığı hastanede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden sanatçı Civan Canova'nın cenazesine çok sayıda meslektaşı katılmıştı. Bazı meslektaşları ise taziyelerini sosyal medya üzerinden paylaşmıştı. O isimlerden biri de Sanatçı İlyas Salman oldu. İlyas Salman'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sınıftayken civandın, hala civan olarak gittin. Işıklar içinde uyu." ifadelerini kullanması tepkilere sebep oldu.

"Ahirete inanmadıklarını göstermeye çalışıyorlar"

İlyas Salman'ın yaptığı bu paylaşımının altına "Ünlüler mezarlarına elektrik hattı mı çektiriyor?, Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun gibi sözler söylemek, zorlarına gidiyor, bu tarz laflarla ahirete inanmadıklarını göstermeye çalışıyorlar işte" şeklinde mesajlar geldi.

"Ölen arkadaşımı kendimce andım"

İlyas Salman ise, sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Ölen arkadaşımı kendimce andım diye o kadar kötü şeyler yazılmış ki. İnanca saygı önemli tabii, peki tüm inançlara saygı? Peki biz de kendimize göre baş sağlığı dilesek ne olur? Sizi kırmayız ki.

İşte Salman'ın o paylaşımı:

İlyas Salman kimdir?

İlyas Salman, 1950 yılında Malatya'da dünyaya geldi.

Uzun yıllar Kürt tiplemelerinde oynadığı için Kürt olarak kabul edilmiştir ancak yazdığı kitabında Alevi-Türkmen bir aileden geldiğini ve ateist olduğunu belirtmiştir.

İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuğa başlayan İlyas Salman, köylü tiplemeleri ile yakından tanınır. Gülser Salman ile evli olan İlyas Salman'ın Devrim adında kızı ve Temmuz Ali adında oğlu vardır.

İlyas Salman'ın rol aldığı yapımlar

Çöpçüler Kralı

Baskın

Kibar Feyzo

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

Erkek Güzeli Sefil Bilo

Banker Bilo

Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes

Sen Hiç Güneşte Üşüdün mü?

Ölüm Çiçekleri-Saraybosna

Akasya Durağı

Civan Canova kimdir?

Usta oyuncu Civan Canova, 1955 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası tiyatrocu Mahir Canova, annesi Gündüz Sencer'dir. Küçük yaşta iken anne ve babası boşandı, anneannesi tarafından büyütüldü. Annesi ikinci evliliğini oyuncu Kartal Tibet ile yaptı. İlkokul yıllarında Ankara Radyosu'nda babasının yönetmenliğini yaptığı Radyo Çocuk Saati’nde küçük roller aldı. Üvey babası Kartal Tibet onu film setleri ile tanıştırdı.İlkokuldan sonra yatılı olarak TED Ankara Koleji'nde okudu.1973 yılında Ankara Koleji'nden mezuniyetinin ardından konservatuvar sınavlarına hazırlandığı 1974 yılının yaz aylarında Yılmaz Güney'in Arkadaş filminde oyunculuğa başladı. Aynı yıl Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne kaydoldu. Öğrenciliği sırasında Şerif Gören'in yönettiği Nehir (1977) adlı filmde rol aldı. Konservatuvardan 1979 yılında mezun oldu ve Devlet Tiyatroları kadrosuna girerek İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başladı, birçok oyunda görev aldı. Sanatçı, tiyatronun yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Uzun zaman filmlerde tecavüzcü genç, zengin, şımarık çocuk rollerini canlandırdı.